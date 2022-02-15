台南楠西鹿陶洋江家古厝屬文化資產的宗祠中軸線已整修完工，18日子時將舉行神明廳安座入火儀式，19日有熱鬧表演。(劉秀芬攝)

台南楠西鹿陶洋江家聚落是台南唯一「聚落建築群」文化資產，2016年0206地震造成聚落民宅及宗祠受損，市府與文化部補助經費修復，工程去年底終於完成，18日子時將舉行神明廳安座入火儀式，19日有歌仔戲表演、安地斯樂團表演、客家八音樂團表演，邀遊客來看熱鬧。

江家祭祀管理委員會理事長江明得表示，雖然宗祠中軸線屋頂已整修完工，過年期間也吸引眾多遊客前往觀賞，鄉親說，近幾年來難得看到這麼多遊客，但是兩側護龍包括接待室、兵器室屋頂尚未整修，只能以帆布遮蓋，美中不足。

此外，聚落還有30多戶住家，部分舊屋有屋頂漏水問題，鄉親想要自行維修，市府希望聚落建築形式及景觀依保存再發展原則進行，將建物分成一級、二級、三級有不同規定。

鄉親表示，被列為第一級保存的建物多無人居住，希望以專案方式申請補助修復經費；但其他部分二級建物住戶，多年前曾接受補助，更換統一傳統屋瓦，最近又開始漏水，很想改用較輕、較便宜耐用的琉璃鋼瓦，顏色與樣式與目前傳統瓦片相仿，目前還未與市府達成共識。

江明得表示，宗祠中軸線整修完畢，回復到地震毀損以前樣貌，鄉親也很高興，年輕一輩也希望能好好規畫未來聚落整體發展，兼顧安全居住環境與觀光，重振江家古厝繁榮風貌。