台積電赴美亞利桑那州設先進晶圓廠，去年6月動工興建，原計畫今年9月將部分設備引進新廠，但日經亞洲援引知情人士指，該廠的興建預估將比原定日期推遲3至6個月，主要原因是「美國疫情仍未穩定」，勞動力持續短缺，而建築需求不同執照取得的複雜性也是一大因素，這也意味台積電於海外設廠的挑戰性更勝台灣。

美國勞動力市場遲未復甦，疫情也尚未穩定，此前一度日增百萬確診，儘管近期已有明顯降溫，但新增確診人數仍忽高忽低。據知情人士透露，台積電原預計今年9月開始將晶片生產設備引進新廠，但目前該公司已向供應商通知，預估推遲至2023年2月或3月左右。

知情人士說明，推遲的主因為美國勞動力短缺，以及當地確診人數仍時斷時續的起伏不定，此外，取得不同執照的複雜性也是一大主因。

報導稱，台積電在台灣新建廠房，大多在15個月左右能夠到設備搬入階段，最快甚至僅需要12個月。而這階段為興建廠房的一個關鍵里程碑，代表著多長時間內能夠開始營運，據同行高階主管透露，在完成設備安裝後，產線可能需要長達1年的時間，才能合格，並提升產量。

知情人士表示，台積電正在極力處理此情況，爭取今年開始在美國新廠進行設備安裝；不過該人士補充，推遲不代表量產計畫受到影響，原因是台積電有為此預留緩衝時間。

台積電向日經亞洲表示，該項目仍按計畫進行，生產計劃保持不變。不過仍對設備搬遷時間延宕感到頭疼，因為會影響海外產線測試。