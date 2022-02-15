俄羅斯2月和白俄羅斯在白俄境內靠近烏克蘭邊境舉行大規模聯合演習，一輛坦克發射砲彈的畫面。（美聯社/俄羅斯國防部）

多家外國媒體報導，由於烏克蘭情勢緊張，美國正緊急將兵力送往歐洲，引發各界關注。中華戰略學會研究員張競分析美國派出第82空降師進駐波瀾與羅馬尼亞的各項細節後指出，美國此等武力的份量確實是無法對戰略天平產生推移作用，「牌桌靠著下注唬弄對賭者雖是家常便飯，但被人拆穿底牌，總會是相當難堪」。

張競投書港媒《輕新聞》指出，雖然目前俄羅斯與烏克蘭緊張情勢並未完全是聚焦至頓巴斯地區，但情勢發展至今，國際社會面對情勢態度卻產生重大差異，俄羅斯不斷透過各種管道公開提出保證俄羅斯無意入侵烏克蘭，烏克蘭總統亦認為情勢並未惡化至極度嚴重地步，柏林與巴黎雙方涉入調停管控情勢發展，亦對情勢不致失控具有信心。

不過，張競發現，美國政府不斷提出警語，並且認定俄羅斯即將入侵烏克蘭，讓人丈二金剛摸不到頭腦，不知其中玄機究竟何在？特別是公開宣布將派遣美軍第82空降師進駐波蘭與羅馬尼亞後，此種軍事部署究竟是在要擺出真功夫來應對可能爆發衝突呢？抑或是存心擺出個假把式，將武裝部隊當作塑造政治氛圍之舞臺演員，但卻是心知肚明情勢雖然緊張，但卻不至於擦槍走火到真正將危機升級到全面衝突程度，不過是想利用情勢發展，運用調兵遣將故作姿態來獲取國際聲望呢？

張競認為，從美國政府目前不斷公開表達，美軍無意進入烏克蘭作戰，其所有兵力調防進駐歐洲之軍事部署行動，只是為表達美國對於北大西洋公約組織各項承諾來看，美方顯然是希望避免各方誤解誤判其軍事部署真正意圖。不過，美國政府不同部門與體系之政務官員與發言人，卻又在不斷地危言聳聽，持續公開認定俄羅斯將揮軍入侵烏克蘭，傳送此種相互矛盾訊息，究竟是會讓誤解更加嚴重，還是會顛覆美國發言信譽，確實是值得深入思考。

張競分析目前美軍機動移防歐洲的狀況後指出，其所進駐地點為軍事營區內之營房及官兵宿舍，即戰備狀況等級較低時，部隊保持經常性低度戰備活動之駐地，而非是因應軍事戰備態勢，能承受敵方攻擊行動與火力之陣地。甚至美軍的進駐地點，都還算不上在陣地周邊所建構，具備基本生活設施，但卻隨時能夠進入陣地，展開防禦行動之戰術位置。由此可知美軍在移防進駐歐洲後，並未提升其戰備等級。

對於美軍派遣人員的同時，也附帶運送大量補給品與彈葯物資隨著部隊實施機動，張競坦言，這絕對不是虛晃一招，移防進駐軍事部隊兵力必然是能夠具備完整之基本戰力，且也考慮到部隊軍事行動最重要核心指標，亦就是持久戰力要仰賴足夠物資補給。

張競表示，將地面作戰時只有等同輕裝步兵之空降師兵力移防進駐，面對俄羅斯在烏克蘭邊境地區所集結之重型機甲部隊作戰實力，似乎兩方實力相當懸殊，以如此不相稱之作戰實力應對情勢，若是真要開戰相互交鋒，恐怕真是難以扭轉戰局發展，因此所能產生之嚇阻效應，恐怕亦是相對有限。所以從美國政府所選擇移防進駐之軍事部隊兵力來看，恐怕亦是在向莫斯科傳送特定政治訊息，表達華盛頓並無攤牌開戰意圖。

張競進一步指出，空降兵戰力之發揮，還得仰賴諸多先決條件以及配套兵力，假如北約無法掌握戰場空優，使美國空運載台為能隨著空降兵力前推進駐，讓前進部署兵力具有完整空降作戰戰力，其實更可證明美國此等兵力部署或許是能夠展現政治姿態，強化盟友對於美國安全承諾應有信心，但卻絕對不是表出蓄勢待發不惜開戰架式。

張競也說，軍事武力向來就是政治賭桌上用來叫牌籌碼，但有時亦有可能變成用來虛張聲勢所用撲克牌；但能否產生嚇阻效應，拘束對手決心，就要看此等軍事武力所展現戰力，究竟能否唬得住對方。美軍目前移防進駐歐洲空降師兵力，其份量確實是無法對戰略天平產生推移作用，牌桌靠著下注唬弄對賭者雖是家常便飯，但被人拆穿底牌，總會是相當難堪。