韋禮安代言掃地機器人，宛如多了賢內助。（科沃斯提供）

音樂才子韋禮安近年在音樂排行榜上屢獲佳績，與女友感情也十分穩定， 可謂是事業愛情兩得意，2022年開春更傳出好消息，韋禮安透露，能從忙碌的工作與生活中取得完美平衡，必須感謝他有一位全能的賢內助！這位厲害的賢內助正是於今日(2／15)最新發表的ECOVACS科沃斯掃地機器人，韋禮安直呼「這台厲害到爆」，已7位數字酬勞接下台灣區代言人。

電影《月老》進軍韓國獲好評，由韋禮安演唱的主題曲〈如果可以〉也掀起韓文翻唱潮，而忙於工作的他，如何兼顧生活品質，他透露自己屬於晨型人，會選擇在早上的時候創作音樂，早起維持規律的生活，或許正是獲得好成績的秘訣。

他每當早起寫歌時，都必須先為家中三隻寶貝貓咪製造的髒亂，好好打掃一番才能夠專心創作，對於日復一日清理四散的貓砂感到絕望，有了掃地機器人後，節省了非常多時間，同時，也因為掃地機器人強大的語音功能，不僅協助清掃，還能夠陪他聊天，簡直是多了一個賢內助，差點被經紀人誤會有「新室友」入住，讓韋禮安哭笑不得。