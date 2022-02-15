方泂鑌今元宵節在老家檳城舉辦音樂會。（翻攝方泂鑌IG）

方泂鑌今元宵節在老家檳城舉辦音樂會。（翻攝方泂鑌IG）

今（15日）一年一度元宵節，方泂鑌首度在家鄉馬來西亞檳城舉辦音樂會，也是他相隔4年多的個唱，為了克服疫情影響，讓更多歌迷共襄盛舉，音樂會現場開放少數觀眾入場，且全程同步線上直播，吸引海內外粉絲欣賞。音樂會今晚在天台戶外演出，舞台背景正是檳城知名景點極樂寺，由於時值元宵節，極樂寺美不勝收的燈光把夜空襯托得美輪美奐。

阿鑌這幾年因疫情影響一直待在檳城老家創作，久未公開演出的他，今晚以經典歌〈壞人〉開場，現場雖飄著毛毛雨但不減觀眾熱情，阿鑌特別感謝大家支持：「這次（演出）離我家真的好近，有非常親切的感覺。」音樂會地點距離他老家僅5分鐘腳程，也讓阿鑌感覺有種奇妙的緣份，「唱歌给大家聽的同時，也可以跟大家分享家鄉的美景，覺得很有意思」。音樂會全程90分鐘，阿鑌除了送上許久沒聽到的〈很想很想你〉等歌，還首度公開獻唱創作新曲〈檳榔嶼情歌〉。