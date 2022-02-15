iPhone手機深受不少人喜愛，但還有許多隱藏功能還沒被用戶發現，一名女網友分享，她去買宵夜時發現手機不見，便利用Apple內建的「尋找」功能，在20分鐘後成功找回手機，忍不住讚嘆「再次見識到iPhone的厲害」。

一名女網友13日在網路論壇Dcard發文表示，她在買宵夜的路上發現手機不見，沿路找也不見手機蹤影，後來想到可以使用Apple內建的「尋找」功能，便用男友的iPad登入自己的iCloud帳號繼續尋找。

因其功能會使手機一直發出聲音，加上男友不斷撥打她的電話，成功吸引路人注意並接起電話，才知道是因為自己忘記手機拿在手上，結果一不留神把手放開，手機掉在路上也沒有發現，最後便請對方把手機拿到附近大樓的警衛室。她也分享，從手機不見到找回手機僅僅花了20分鐘。

貼文一出，有網友表示，「上次掉在公車上，也是用尋找功能讓鎖屏上顯示聯絡電話，不到一天就聯絡上拿回手機了，有夠好用」。不過也有苦主分享慘痛經驗，「我的iPhone11騎車掉路上被人撿走，拼命打電話，一直用iCloud尋找定位一個多月，最後還是沒有找到」。

根據蘋果官網表示，使用者若遺失了Apple裝置，只要點開任一Apple裝置內建的「尋找」app，並登入iCloud帳號，就能在地圖上找出遺失裝置的位置，並播放聲音來確定該裝置在哪裡，或讓遺失的裝置立刻進入「遺失模式」，並顯示附有聯絡電話的訊息，另外也可以遠端刪除裝置，以防裝置落入壞人手裡。