年底台北市長選舉「三腳督」態勢漸成，衛福部長陳時中被看好代表民進黨出馬角逐；不過，近日2份民調卻呈現出不一樣的結果，一份是媒體民調，一份是「民進黨內部民調」。有媒體人分析直言，民進黨操作讓前台中市長林佳龍出戰台北市的時機已經到來。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」14日撰文分析，長期有在關注民調的，基本上有個常識，就是民進黨「公布」的民調其實就是「假民調」。但除了認知它是假民調，他個人認為，從民進黨公布的假民調裡，還可以看出來他想要怎麼操作。

「逆風的烏鴉」指出，在媒體《Ettoday》的民調裡，當對戰組合是國民黨立委蔣萬安、陳時中和台北市副市長黃珊珊時，三人支持度分別是蔣38.5%、陳31.3%、黃18.6%；如果把對戰組合從陳時中換成林佳龍，結果變成蔣38.5%、林27.1%、黃19.7%。這樣的數字，其實是符合最近其他媒體民調的。就拿一月公布的「TVBS民調」來說，分別是蔣萬安40%、陳時中29%；黃珊珊19%。黃珊珊近幾個月支持率，大約都是18、19左右。

「逆風的烏鴉」續指，但民進黨「內部民調」和這數字有很大的落差。民進黨的數字，在蔣萬安、陳時中和黃珊珊的對戰組合下，分別是蔣31.4%、陳24.6%、黃25.0%；如果把陳時中換成林佳龍，則變成蔣31.2%、林21.5%、黃24.8%。若比較這兩組不同民調，最大的不同是黃珊珊的支持度。在媒體民調裡，黃珊珊的支持度始終沒有超過2成，但民進黨卻一鼓作氣拉抬到25%左右。從這裡可以有個明確的解讀，就是民進黨拉抬黃珊珊氣勢的企圖心是很明確的。

至於民進黨為何要拉抬黃珊珊的氣勢？「逆風的烏鴉」分析，從《ETtoday》民調的另一個數字可以嗅出端倪。根據民調，在蔣、陳一對一的情況下，蔣萬安支持度是48.6%，陳時中是35.7%。這個數字對照三人競爭，很顯然，黃珊珊參選後的影響力，對蔣萬安(減少11.2%)遠大於對陳時中(減少4.4%)。所以如果發生棄保，或者黃珊珊支持者改變投票取向，或者黃珊珊支持率無法拉抬，對民進黨的選情都是不利的。

第二個不同，是陳時中、林佳龍的支持率高低。在《ETtoday》的民調裡，陳時中、林佳龍參選的民調差距是4.2%，在「民進黨內部民調」裡，則是3.1%。4.2和3.1看起來落差不大，但造成二個心理落差：第一個，是在《ETtoday》的民調裡，陳時中是超過3成，但林佳龍卻是2成多。第二個，是4.2趴接近民調誤差的上限，但3.1趴卻是民調誤差的中位數，這就相當你評分的滿分是五顆星，但給四顆星和三顆星的差別。

「逆風的烏鴉」也分析，民進黨這份民調的兩個目的，第一，是要拉抬黃珊珊，幫她穩住「三強鼎立」的態勢，儘管這樣會削弱自己的氣勢，但這根本沒差，因為熟讀民調，就知道黃珊珊氣勢高低並不會造成民進黨人選支持率太大的流動。第二，則是幫林佳龍營造出戰的氣氛。因此，他個人認為，民進黨操作讓林佳龍出戰台北市的時機已經到來。

最後，「逆風的烏鴉」直言，值得一提的是：民進黨這份民調造假得很不用心。在「蔣陳黃」和「蔣林黃」兩組對戰組合裡，林佳龍支持率比陳時中低，可是很奇怪，降低的支持率卻完全沒有流到蔣萬安和黃珊珊身上，相反的，這兩人的支持率也都降低，而且都是降低0.2%。這樣的不用心，其實也是用心的展現。因為民進黨不想要這份民調造成「林佳龍參選，蔣萬安或黃珊珊得利」的印象。只是都減0.2%，實在太隨便了一點。