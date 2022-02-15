嘉縣山區一名表現優秀、多次獲獎的校長，在爆料公社二社上遭一名廖姓女子爆料，指該名校長不僅隱瞞自己的婚姻與她交往，還酒駕、偷拍等，嘉義縣教育處長李美華表示，目前督學已介入調查，調查後會依相關規定處理。該名校長晚上9點左右也發出聲明道歉。

該名校長在偏鄉學校表現十分優異，是外界眼中的優秀人才，並曾多次獲得全國獎項，遭爆出外遇、偷拍等事，各界譁然。李美華表示，督學初步詢問該名校長，該名女子是去年學校舉辦校外活動的旅遊人員，該校長初步承認有與該名女子交往，但詳細情形已要求他寫完整報告並配合調查，若有違反相關規定，會提交委員會懲處。李美華指出，校長的私領域他自己要面對，並對外界說明清楚。

廖姓女子發文表示，我做夢也想不到有完整婚姻家庭的校長會來玩弄欺騙接近我，為了接近我一直對我好，給我很多次工作機會，讓我對他有好感讓我信任他，半夜就算喝了酒也要開下山找我，為了留住我，在我拒絕後還偷拍了很多做愛的照片，當我知道他有婚姻想離開他時，還傳照片問他真的沒有下次了嗎？

該名校長發出聲明表示，本人因一時言行失當，導致傷害相關人員，在此提出最深的歉意。一、在有正常家庭關係之角色下，與其他女子發生情感的狀況，對於我的太太和家人造成的傷害，深感抱歉。二、本人想結束這一段關係，在這樣過程之中讓對方感到受傷及不舒服的狀況，也感到很愧疚。三、因個人在外言行失當，造成對於學校的名聲受到牽連損害，覺得很抱歉。

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