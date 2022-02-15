110學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，上季亞軍南山高中穩定發揮，15日對上東泰高中雖然領先曾被追上，不過最終挺過考驗，以84比65獲勝，本季從預賽到準決賽累積11戰全勝，是男子組本季僅存唯一不敗隊伍。

談到戰況一度吃緊，南山教頭許時清表示當時被對方的防守影響進攻節奏，仍鼓勵球員有空檔就果決出手，沒進就迅速退防或衝搶籃板，加上高三後衛宋昕澔吸引對方防守重點，成為改變戰局關鍵，此外高二後衛徐得祈退場後換上場的高一後衛莊政隆也採取比較不同的方式打亂對手、以及吳志鍇的防守及籃板，能夠以19分之差奪勝，會讓球隊面對後續的賽程壓力相對小一點。

許時清肯定本季宋昕澔表現更沈穩，即便場上受到對方防守包夾仍不慌亂，宋昕澔回應，如同教練提點的，知道自己未來升上UBA或更高層級籃球賽事，勢必也要打控球，從去年就開始學習打控球，練球時都會嘗試這個角色，「雖然還在摸索，但我很願意去學習並做一、二號位置該做的事。」

宋昕澔表示，會看NBA球星保羅（Chris Paul）和UBA政大後衛游艾喆的比賽影片學習，「這兩位在隊上角色應該和我比較接近，我會從他們身上學傳球、助攻的技巧。」

此役宋昕澔攻下25分，隊友吳志鍇14分、12籃板，張傑程11分；東泰以胡晉豪21分最高，他並抓下9記籃板。