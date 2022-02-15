拜消費者支出回溫所賜，日本2021年第四季經濟重返成長，年率達5.4％，但疫情復燃和原物料成本上揚，為第一季展望蒙上陰影。歐元區第四季國內生產毛額（GDP）初值為年增4.6％，但疫情與通膨可能衝擊首季經濟表現。

根據日本官方15日公布，2021年第四季GDP初值折合年率擴張5.4％，由第三季的緊縮2.7％反彈，但仍遜於市場預估的成長5.8％。

部分分析師預期，2022年第一季日本經濟可能再陷緊縮，因為開年後確診案例攀升，抑制家庭消費支出，且供應鏈中斷亦衝擊工廠產出。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示：「日本第一季經濟成長可能停滯，或甚至萎縮，取決於Omicron新變種病毒對服務業消費的衝擊。

日銀總裁黑田東彥指出，俄烏衝突是日本經濟溫和復甦的最新風險。烏克蘭危機若是造成燃料和商品價格上漲，將對日本和全球經濟帶來負面影響。

法國巴黎證券資深經濟學家白石洋（Hiroshi Shiraishi）表示，日本第一季經濟成長年率可能放緩至1％至1.5％，或出現下滑。俄烏危機可能推高燃料成本，並打擊企業資本支出，日本經濟復甦可能延後至2022年稍晚。

日本第四季經濟成長主要由民間消費推動，該季消費激增2.7％，優於市場預期的揚升2.2％。資本支出上升0.4％，大致符合市場預期。外需增加0.2％，顯示出口持續受惠於全球復甦。

另一方面，根據歐盟統計局（Eurostat）15日公布，歐元區第四季GDP初值月增0.3％，年增4.6％，符合市場預期。相較之下，歐元區第三季經濟月增2.3％，年增3.9％。

展望第一季，由於Omicron造成確診案例攀升，而且能源價格揚升帶動通膨飆高，經濟學家預期歐元區第一季經濟恐面臨挑戰。