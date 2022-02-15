台南市議員謝龍介宣布爭取國民黨台南市長提名後，15日接受《震傳媒》主持人黃光芹專訪時說，挑戰台南市長不是不可能的任務，要拚了才知道，還批評現任市長黃偉哲2018年當選是「撿來的」，也不擔心被綠營攻擊；對於陳以信也要參加黨內初選，他更認為「承擔是好事」。

市府則回應表示，尊重謝議員對於政治的理念與想法，但因他在專訪中，並沒有明確提及市政建設的部分，因此市府不予回應。

謝龍介指出，台南屬於國民黨的艱困選區，確實要更努力，但不可能總是鐵板一塊。全台南市的選區中，最綠的就是阿扁的故鄉，例如官田、麻豆一直到七股等海線，全部都是綠油油一片。不過，先前他在立委補選時，最後雖然輸了2.7％、3000多票，但在麻豆還是有幾個里的票數贏過對方。

謝龍介說，補選結束後，可以發現挑戰台南其實也不是那麼困難；尤其當兩個人對決時，如果有確實下去拚，支持者就會因此被拼出來，畢竟選舉不是只靠候選人而已，還要靠支持者口耳相傳，把效應擴散出去。

被問到與台南市長黃偉哲對戰是否「鐵鎚對棉花」？謝龍介認為，黃偉哲不會在意識形態上做文章，個性也相對溫和，但也因溫和的個性，會讓市民覺得沒有魄力。2018年黃偉哲當選是「死裡逃生」，也可以說是「撿到的」，因為賴清德先前參選時曾拿過72％的得票率，反觀黃偉哲只拿到38％，那次就是因為「韓流」效應，使北漂回來的朋友決定不投民進黨。

不過，國民黨候選人高思博卻沒有吃到「韓流」的票，如果高思博當時多拿5萬多票就能贏，但因個人特質沒有順利吸到票；「而黃偉哲拿38％就是到頂了，所以這場選舉，黃偉哲是棉花，但卻也很容易著火。」

至於是否擔憂被綠營攻擊？謝龍介強調，民進黨已經用國家機器在做政治偵防，在民主社會中此一行為比共產黨還惡劣，對長治久安沒有好處，像「中二選區殺到刀刀見骨，民進黨食髓知味，一定會繼續幹下去。」

「那黃偉哲會這樣做嗎？」謝龍介說，「黃偉哲自己的東西更多」，當22個縣市都在殺的時候，就沒辦法集中火力；如果在一、兩個點照樣幹，人民一定會反彈，現在瀰漫的氣氛只缺「一枝番仔火」。

對於同黨立委陳以信也要參加黨內初選，謝龍介更強調，「陳委員願意出來承擔是好事」，此次國民黨14個執政縣市中，有11個要爭取連任，非執政地區則是先協調，若行不通再進行民調，「我是上禮拜三（9日）中常會通過後，禮拜四就宣布說要參加初選機制，僅此而已。」

謝龍介還認為，未來黨內在協調部分會有許多種方式，從網路民調、實體民調、初選民調等等都是方法，「我在表達了之後，中央就會去思考如何協調。」