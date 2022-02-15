許多人習慣，起床第一件事就是喝一杯咖啡，認為可以幫助提神，不過專家表示，其實錯了！由於剛起床時體內皮質醇濃度最高，此時喝咖啡的提神效果並不顯著，建議在一天當中的2個黃金時段喝，效果最好。

營養師蔡孟融在衛福部《藥物食品安全週報》中表示，想要靠喝咖啡提神又不影響睡眠，喝對時間很重要，由於正常睡眠狀況下，剛起床的時候，體內皮質醇濃度最高，因此喝咖啡提神效果不佳，建議起床後2至3小時，或是午餐後2至3小時喝效果最顯著。

蔡孟融解釋，由於咖啡因下肚後，要20至30分鐘才會發揮作用，因此若有午休習慣，可以先喝完咖啡再午睡，醒來的時候剛好可以發揮最大功效；而容易因喝咖啡而失眠的人，可以將喝咖啡的時間提前至睡前的7個小時，例如晚上10點睡，下午3點以後就別再喝咖啡。

至於每天最多能攝取多少咖啡因？蔡孟融指出，每日咖啡因攝取量限制，依照族群年齡而不同，成人不超過300毫克、孕婦不超過200毫克，12至18歲的青少年則應在100毫克以內，12歲以下孩童則需避免攝取咖啡因，以免影響成長。

民眾購買含有咖啡因的飲料時，可注意產品外包裝上以「mg／100 mL（毫克／100毫升）」為單位標示的實際咖啡因含量，換算出所喝到的咖啡因總量，以控制每日攝取量。

蔡孟融提醒，過量的咖啡因反而會對人體產生負面影響，可能導致心悸、焦慮、失眠等狀況，咖啡因也會刺激胃酸分泌，使胃食道逆流或胃潰瘍的症狀更加嚴重，甚至可能導致鈣質流失，影響骨骼健康。