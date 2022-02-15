金曲製作人陳子鴻曾合作劉德華、張惠妹、李玟等知名歌手，更是台語歌后江蕙的經紀人，資歷豐富。入行35年的陳子鴻，持續熱愛音樂，近來更率領金曲歌王荒山亮、王治平、魏嘉瑩、郭芝吟（吱吱）、老王樂隊將在3月5日盛大舉辦「喜歡音樂節」。

陳子鴻除了忙音樂事業，同時也身兼台師大流行音樂產學應用碩專班教授，潘越雲、董事長樂團的「吉董」都是系上的畢業生；金曲歌王趙傳目前正攻讀碩士進修班，更找陳子鴻擔任指導教授，從旁幫忙協助撰寫論文，陳子鴻爆料趙傳在大批學生中算是較不認真。

陳子鴻時常給學生送上鼓勵，也不時會叮嚀趙傳論文要弄的像樣點，「都花時間來唸了，也花錢繳學費，拼一下，一畢業就是師大音樂系碩士，很棒的」，並笑虧：「我們都是阿伯了，都認識很久，但他幹嘛來讀書，我到現在都還不知道。」盼趙傳在今年趕緊交出碩士論文就可以順利畢業。

陳子鴻很喜歡在學校擔任老師，不只接觸許多不同的學生，也會跟音樂圈許多的幕前、幕後專業人們相識，開心說雖然每天工作忙碌，仍享受去教書時光，更發現了生活中的另一種好玩、樂趣。陳子鴻從國中開始玩吉他，至今私下樂於蒐藏吉他，他透露跟太太認識以來，太太就很了解他的工作生活、愛好，一直都是全力支持，「我買吉他就是在家彈吉他，總比去買重機好，還要往外跑，讓她擔心。」

陳子鴻目前忙籌備「喜歡音樂節」，與團隊們從去年9月開始著手籌備該演出，但因為疫情影響，大家起初很想辦卻又有點怯步，隨即發想起除了讓觀眾可以親自到現場看演出，同時也能看直播的線上演唱會，「萬一疫情升溫，也不用取消，可以順利線上辦」，陳子鴻說這次邀來許多同樣熱愛音樂的年輕歌手、樂手，主要為了延續、鼓勵年輕人對音樂的熱愛，更坦言將開始把重心放在傳承工作。

今年56歲的他，製作音樂至今長達35年，表示在音樂圈夠久了，年紀也大，體悟到現今要培養出明星，一定是需要很強大的幕後團隊及有完成的計畫、培養的制度，他今年開始往全力往這方面去做，也會把過去的徒弟們都一一請回來舉辦課程講座、分享豐富經歷，包括金曲歌后戴佩妮、陳建寧、阿弟仔、畢國勇、深白色等，向來為音樂圈付出不遺餘力的他，認為以後會培養出什麼樣人才是未知數，但總要有人帶頭先做事最重要的。

此外，喜歡音樂籌辦3個月、投資300萬打造的「喜歡音樂節」，將於3月5日在「Corner House角落文創展演空間」進行現場演出，同時在KKTIX Live線上直播，門票請洽KKTIX。

魏嘉瑩將在3月5日「喜歡音樂節」熱唱夯曲。（喜歡音樂提供）