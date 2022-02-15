經濟部成立近兩年的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」，今日促成工研院與旗下新創公司臺醫光電，和鴻海集團簽訂「智慧醫療器材開發與智慧醫療場域推動」合作意向書。未來相關合作成果除了在TIBIC進行技術加值、整合、臨床前驗證，也將在新北市土城醫院進行臨床測試，以加快產品上市，搶攻遠距醫療、居家照護商機。

疫情與數位創新的驅動，根據Frost ＆ Sullivan預測指出，數位健康市場包括資料分析、雲端運算及遠距病患監控等商機，在2023年預估上看115億美元。

工研院副院長彭裕民表示，該院以電光、資通訊、微系統等跨領域研發能量支持並整合推動，鴻海則長年專注於資通訊產品的開發，並延伸到醫療裝置產業的智慧升級、數位健康雲的建構，而臺醫是擁有「非侵入式血糖監測」及「穿戴式心跳血氧監測」優勢技術的生醫新創公司。工研院會扮演整合推動角色，讓三方在「智慧醫療器材開發」與「智慧醫療場域」深入合作。

為加速技術落地，經濟部技術處歷經近兩年打造TIBIC，自2020年11月開幕後，迄今已有17家業者加入，涵蓋資通訊及醫療器材大廠、醫療機構、大學及法人等單位。該平台提供現有醫材廠商以及ICT轉型醫療廠商，在醫材開發過程所需的驗證場域、關鍵法規報告，以及醫師第一手的臨床建議及回饋意見，加速業者取證、縮短產品上市時間，除了要在國內建構完整的生醫產業生態系，並要帶動產業群體一起拓展至國際市場。