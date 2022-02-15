中國大陸人民政治協商會議全國委員會旗下的《人民政協報》提到，點名國民黨立委林為洲和陳以信就是「暗獨」。陳以信則表示，自己最支持中華民國，而支持中華民國絕不是反華，他最反對的是台獨。《中天新聞》也派出記者針對進行街頭民調，結果顯示，大部分們眾都認為，支持中華民國並不是台獨。

《中天新聞》15日派出記者在台北街頭進行訪問，詢問民眾，支持「中華民國」算不算台獨，你覺得？並給出5個選項讓受訪民眾選擇：

1.當然不算！中華民國萬歲 台獨滾蛋

2.不太算！中華民國就是台灣 沒毛病

3.霧煞煞！這兩個差在哪

4.別吵了！別管算不算 兩岸和平最重要

5.自嗨！不論台灣還是中華民國 大陸都不承認

結果顯示，有20位受訪民眾參與投票，7人選擇選項1，9人選擇選2，1人選擇選項3，3人選擇選項4。受訪民眾表示，「不算台獨，因為是華派，華派不是台獨」、「本來政治上現在就不是獨立嘛，台灣也沒有宣布自己獨立、「如果說中華民國本身就是國家了，那當然不算台獨啊」。

此外，國民黨主席朱立倫表示，國民黨從頭到尾的立場都是捍衛中華民國、堅定民主自由，以台灣人的利益為優先，所有的考量都以台灣為主；國民黨立場如此，國民黨的立委也是如此。朱強調，國民黨會繼續堅定這樣的立場，區域和平是大家共同責任，任何造成區域的紛爭或緊張，都不是大家所期待的，希望各方說法都能夠相互節制。