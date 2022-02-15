客委會配合科技部推辦科技計畫，輔導全臺上百間客庄小微企業，導入雲服務數位工具，幫助店家踏出「數位轉型」的第一步！為吸引更多年輕族群認識、接觸客庄文化，客委會特遴選出10間客庄特色店家，於年節期間舉辦「客庄e起來 行寮過好年」聯合導客促銷活動，除了送50元數位券，至門市消費還可以再領取店家專屬數位優惠，體驗傳統老店迎接數位科技帶來的新轉變。

年節期間，客委會邀請三立電視台主播張齡予，前往屏東六堆客家文化園區現場直播，即時分享店家的用心、客庄食物的美味給大家。包括「高樹鄉大埔農產品生產合作社」在地農產品牌：「大埔良作」，以客庄農村傳統釀造手法結合當地農特產品，研製出養生治病的酵素技法，在口味上也加倍用心提供多種口味可做選擇，尤其是玉荷包荔枝酵素，更是臺灣唯一！

滿足了購物欲，當然也要滿足口腹之欲。園區裡的複合式餐飲店，有大埔良作獨家的椒麻辣粉「麻香椒子」，椒香飽滿卻麻而不辣，連小朋友都愛不釋手！搭配取自在地水源保護區精華的雜糧類美食，富含溫泉濃厚礦物質，吃進營養，不用擔心重金屬危害，是遊客來訪的必買產品！當地限定美食「客家鹹豬肉披薩」、屏東在地盛產水果「夏威夷披薩」，天然發酵的披薩皮不會胃脹氣，來到這裡更不能錯過。

客委會邀請民眾，年節期間正是遊客庄的最佳時機，把握年節最後尾聲，帶著家人體驗更多客庄人文、美食及在地風情，只要透過手機就可以立即領取其他店家好康資訊！即日起至2月15日止，手機輸入網址或掃描QR Code，進入活動頁並點選欲前往的店家，即可領取「50元數位優惠券」；至門市消費滿百再送您一張「店家專屬優惠券」！