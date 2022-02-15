各大通路都有點數行銷，吸引消費者換購商品，有民眾在逛全聯時發現點數兌換活動，其中一台義大利復古冰箱「60萬點就能0元換」，試算要消費2000萬元才能湊滿點數，讓他上網發問要怎樣買才能辦到，網友也分享3種方法可以加速集點。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己到全聯買雞蛋看到點數活動，一台市價12萬元的義大利冰箱只要60萬點就能0元兌換，而且已經被兌換完畢，試算消費100元累積3點，60萬點是2000萬，讓他好奇要怎麼在全聯消費2000萬啊？

有網友逛全聯發現點數活動，一台義大利冰箱要60萬點，且已被兌換完畢，好奇是怎麼累積的。（圖／翻攝PTT）

貼文一出引起網友討論，60萬點到底是如何集的，有人提醒可配合加送點數的活動時累積，「你沒考慮有加送點的時候，譬如滿500送100」、「就搭一些送點數活動啊，我一年多也集了三萬多點」、「常常有活動，但應該也要花百萬」。「消費日點數會多送是不知道膩，不過要到那麼多，大概就是大戶」。

另外一招就是透過點數轉贈，甚至上網可買到點數，「全聯自己就有在app寫入轉贈點數功能了」、「福利點可以用APP轉耶」、「常常送點數，而且網路上有人在賣」、「點數不會過期而且可以轉贈」、「全聯一堆活動，一堆人只會集點不會花」。

最後則是公司行號採購獲得大量點數，「應該是用公司名義採購禮券之類的」、「之前有朋友認識的人開當舖，在賣場買了十幾萬的東西普渡，每年都這樣買，後來點數都分給我們」、「前同事叔叔的米粉跟全聯叫的，點數好幾卷」、「團購仔阿，用大家的錢買，累積點數很快的」。

也有網友認為60萬點換冰箱划不來，笑說「有兩千萬早就買好一點的冰箱」、「去家電行買冰箱也不用10萬，還60萬點」、「兩千萬會送幾隻公仔？公仔回收箱要準備」、「現在商人的玩法，還有人在集點喔」。