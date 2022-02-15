網友自曝跟媽媽男友在一起，誇張情節讓網友直呼：SOD劇情是真的！（截自爆料公社App匿名公社）

SOD劇情是真的！一名20歲年輕女自述，與媽媽相差18歲，而母親的男友小母親5歲，解封後母親拚命工作，叔叔幫忙看顧年輕女的生活起居，兩人竟然萌生愛意、發生關係，還說只要媽媽一出門，叔叔就會像猛獸一樣佔有她，而她也越來越想獨佔叔叔。誇張情節讓網友直呼：「原來謎片劇情是真的」。

「我和媽媽的男友在一起」，一名網友在爆料公社App匿名公社發文，表示自己20歲，媽媽18歲生下她，爸爸在她5歲時意外離世。

原PO說，前年陪媽媽去參加朋友聚會，一起認識媽媽現的男友，他年紀小媽媽5歲，朋友們紛紛扮起月老，後來他們真的交往了，原PO也樂觀其成。去年疫情爆發媽媽工作暫停，叔叔常來原PO家過夜，就像一家人一樣和諧。

解封後擔任紋繡師的媽媽開始拚命工作，客人排很滿，每到假日更是異常忙碌，媽媽就麻煩叔叔幫忙看顧原PO的生活起居，原PO也跟著叔叔跑客戶，就這樣一天天的近距離互動相處，她們之間萌生愛意並且發生關係。

原PO說「每次只要媽媽一出門，他就會興沖沖跑來我房間，像猛獸一樣佔有我，我發現自己越來越想獨佔他…」、「倘若媽媽發現我們的事，她會成全我們對吧？畢竟媽媽這麼愛我，我覺得我應該想辦法讓媽媽發現。」。

誇張情節讓網友看傻，紛紛表示：「SOD都是真的」、「原來SOD 劇情是真的」、「原來謎片劇情是真的」、「男的渣，女的蠢，可憐了老媽」、「那男的是渣渣啊！仔細自己想想，別做會讓自己後悔的事，我會建議跟你媽懺悔他對你出手的事。然後就看結果」。