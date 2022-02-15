派彩結果，今（15日）大樂透頭獎未送出，下期預估銷售1億元，頭獎金額保證1億。本期大紅包開出32組，總中獎注數為38注，其中26組為單注中獎，6組為2注均分。因本期為加碼最後一期，獎金改為均分，每組獎金為1,312,500元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

根據台彩官網公告，大樂透111000023期開出的獎號依大小排序分別為18、23、26、27、40、42，特別號為03；大樂透春節大紅包開出的獎號依序分別為01、05、14、15、18、20、24、40、43。