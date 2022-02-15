LINE是台灣人必備app之一，因此有不少商家會設立官方帳號，讓用戶可以收到第一手消息，不過有女網友表示，以前她都把官方帳號當成私人記事本使用，直到自己辦了官方帳號，才知道以前傳的訊息後台全都看得到，讓不少網友崩潰直呼，「原來都被看到了」。

網紅阿比最近在抖音發佈一則短片，表示自己原本以為LINE的官方帳號都是機器人自動回覆，所以會上傳一些私人的檔案、照片或是資料。結果自己辦了官方帳號才發現，後台其實可以看到別人傳來的所有訊息，也就是說，過去她所傳的那些照片、檔案都已經被看光光，忍不住驚呼「只有我會這樣嗎」。

對此，不少網友崩潰直呼，「原來都被看到了」、「跟我一樣欸，我也以為官方帳號是機器人，我就拿來當日記，結果對方直接罵我髒話」、「太晚知道了，我已經傳了一堆自拍照，真的好糗」、「我唱歌都存在那邊」、「好險沒傳不該傳的影片」、「後台的人應該也很無言」。

也有網友分享，可以建立「一人群組」，或使用LINE的「Keep」功能，把重要的照片、檔案或連結放在裡面，不僅方便查找，也不怕被別人看光光。