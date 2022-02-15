面對年底地方選舉，前總統陳水扁坦言，民進黨這場仗不好打，「保7都很可能不保」，尤其是北部首長任期屆滿的3縣市。至於被認為可能參選台北市長的衛福部長陳時中，他也認為選情非常艱困，目前已經沒時間，建議如果要選，應趕快請辭。

鏡電視今晚播出前總統陳水扁的專訪，針對明年2022地方選舉，他說這仗真的不好打，他以2018年為例，上半年，大家還一片叫好，不過他已看出一些端倪，甚至喊出可能就是五六七八，很多縣市都沒有想像中的樂觀，後來我不幸言中，很怕會不會歷史再度重演。

他說，民進黨有些要戒慎恐懼的地方，很多地方反映，民進黨現有包括高雄是7個，保7之外，其他藍營縣市想多拿幾席是非常艱困的挑戰，「保7都很可能不保。」尤其北部3個縣市，首長都已經任期屆滿，不能再連任，這3個地方了解的狀況，3席都要確保可能有一定難度。

他觀察的另一個重點就是，一個韓國瑜捲起的韓流，就讓民進黨輸到脫褲，2022年可能不是只有一個韓國瑜，而是兩個韓國瑜，雙北雙引擎、雙領頭羊崛起的旋風，會不會又讓民進黨年底的地方大選再一次面臨非常嚴峻考驗，必須把不好聽的話說在前頭，才能知此知彼，絕對不容許有任何的輕忽跟大意。

在台北市長部分，陳水扁認為，台北市長選舉國民黨候選人已經很清楚，民進黨是否有強有力候選人還不知道，但這仗在雙北真的不好打，他選過台北市長，也連任失敗過，兩位總統級市長候選人謝長廷跟蘇貞昌都先後失敗。

他說，不能夠說陳時中參選台北市長完全沒機會，而是非常的艱困。首先必須要面對的就是，如果真的要選，是不是要繼續做衛福部長，繼續做防疫指揮中心指揮官？

陳水扁認為，陳時中已經沒有時間了，剩不到一年，他之前選一個台北市長，前一年暑假就提前部署，準備了一年半，不要以為台北市不大，大家都是知識份子，只考慮到所謂的空戰，基層的耕耘，深入民間還是非常重要，這些都需要時間。

他建議打算參選的人，如果整天都在雲頂走就無法走到地面跟大家鬥陣在一起，「如果陳時中決定要參選，不管在那一個縣市，都要提前布局」。至於民眾黨要贏的機會更少。