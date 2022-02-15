民進黨立委高嘉瑜外型甜美服務親切，41歲仍保持凍齡外貌的她被封為「港湖女神」。高嘉瑜揮別去(2021)年渣男家暴陰影，在昨(14)日情人節貼出美照，喊「沒有情人更要好好愛自己」，卻被爭議網紅鄧佳華留言問「愛我嗎？」惹怒網友砲轟引發歪樓；高嘉瑜今(15)日元宵節再曬「湯圓臉」，嘴巴塞滿湯圓的可愛模樣引來網友大讚。她也不忘為民喉舌，對民眾買不到蛋的亂象砲轟政府處置失當，覺得「不可置信」。

高嘉瑜今(15)日元宵節曬出一張美照，畫面中她仍是頂著招牌公主頭，瀏海旁分遮住額頭讓臉蛋顯得更小巧，只見她鼓起腮幫子像是口中塞滿食物，左手拿的湯匙上盛著一顆大湯圓，上面還沾著碗中的紅豆與湯汁；她睜著一對大圓眼望向鏡頭，身上穿的粉紅薄棉襖暗示了天氣的乍暖還寒，搭配背後的大紅色春聯，拜晚年的節慶意味仍濃厚。

高嘉瑜發這張「湯圓臉」圖寫道：「元宵節快樂，我最愛芝麻湯圓了，左一是去年元宵節在台一湯圓，右一是自己煮的桂冠芝麻湯圓」，原來她發的是「舊照」；不過這個表情仍舊萌翻網友，紛讚：「幸福圓圓吃湯圓，幸福快樂到永遠哦」、「妳最棒，加油」、「歡迎來中正區附近！湯圓大王好吃」、「回基隆吃全家福」、「小過年新年快樂！」、「跟湯圓一樣可愛~」、「看妳吃都流口水了，圓宵節快樂」，互道祝福。

高嘉瑜昨(14)日在臉書貼出美照，PO文表示：「情人節賞櫻最浪漫了，祝大家情人節快樂！沒有情人更要好好愛自己噢！」爭議網紅鄧佳華竟留言問「愛我嗎？」不少網友見狀立即回嗆：「少在那邊耍嘴皮子」、「好意思嗎」、「你應該要去問AV吧」、「愛哩企死」，引發歪樓。

高嘉瑜今(15)日發完應景的元宵節文後，隨即又在臉書發文表示，目前台灣部分地區仍然缺蛋或蛋源緊迫，尤其是在人口較為密集的北部地區，民眾過著天天擔心買不到蛋的日子，「我們物產豐饒的寶島台灣，竟然出現這樣的情況，實在令人不敢置信。」並砲轟農委會：「凸顯出雞農在管理上的輔導需求一直沒有被完足地照顧到」，並要求補助調度齊上路，以「二加三」政策先求治標，讓雞農跟民眾能同時被照顧到。