俄羅斯最大的破冰船「首領號」(Leader)的反應爐開始建造，這是俄羅斯「10510計劃」(Project 10510)的第1艘。該船將使用2具 RITM-400 反應爐，其螺旋槳推進功率達到120百萬瓦，還超過美軍現役尼米茲級航空母艦A4W反應爐104百萬瓦，號稱最強大的船用反應爐。

世界核能新聞(WNN)報導，首領號是有史以來最大的破冰船，全長209公尺，寬度47.7公尺，吃水13公尺，排水量近7萬噸，航速可達24節。先不論民用與軍用的差別，其尺寸與性能已與航空母艦相當，只是航速較慢。

如此龐大的破冰船，可以突破厚達 4.3公尺的冰層，隨著船隻的翻攪，清理出寬達50公尺通道，這正是它的主要工作，保持北極航道的通行性，俄羅斯將其視為國家優先事項。

特別引人注意的是它的動力系統，採用2具RITM-400 反應爐，負責建造的俄羅斯「原力動力」(Atomenergomash)公司表示，RITM-400反應爐是RITM-200反應爐的放大版，RITM-200設計功率55 百萬瓦，已經應用在其他的核子破冰船、浮動發電廠等地。作為放大型號的RITM-400，功率可達到原反應爐的2倍。「原力動力」表示，它的動力超過現行所有的船用反應爐。

首領號採用電傳推進，因此反應爐並不是直接通向推進系統，兩具反應爐是併排放置在船身中央，先驅動4台35百萬瓦時的發電機轉化為電能，再連結4具30百萬瓦馬達以驅動螺旋槳，使得螺旋槳推進功率達到120百萬瓦。

該艦正在海參崴的北極星(Zvezda) 造船廠建造中，預計2027可下水。俄羅斯政府在2020年10月已批准另外2艘同型艦的預算，目前尚未命名。