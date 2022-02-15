針對台積電要發行限制員工權利新股的留才策略，一位不具名會計師指出，所謂限制員工權利新股，為企業透過認股條件設計，當員工績效達到一定指標，企業才會無償給予員工新股。至於台積電事後再買回相同股數並註銷，乍看類似買回庫藏股方式，但實則兩者仍不同。

會計師表示，限制員工權利新股是公司無償給員工股票，員工可自由買賣無限制，事後公司買回相同股份數再註銷，為後續才以資金買回股數。

而企業買回庫藏股轉讓給員工，企業必須要先買回庫藏股，等於要提前準備買股資金，且庫藏股機制綁定員工兩年內不能轉讓其股票，相比限制員工權利新股買賣無限制，顯見限制員工權利新股對科技人才誘因更大。會計師表示，台積電相關做法，其實公司法都有規範這幾項工具，並無爭議。

據了解，在科技業一再向行政院反映恢復員工分紅入股制度，以留住科技人才壓力下，行政院於96年即通過增訂發行限制員工權利新股獎酬工具，但因立院屆期不續審，延遲至民國100年6月13日立法院才三讀通過。

為激勵企業有多元工具獎酬員工，依公司法修正第267條第8項規定，公開發行股票公司得經股東會特別決議發行限制員工權利新股，並授權證券主管機關訂定發行數量、發行價格、發行條件及其他應遵行事項。

官員表示，限制員工權利新股，因員工可無償取得股份，對員工之獎勵效果較大，且企業可透過認股條件設計，使給與基礎與員工績效相連結，達到企業留才的目的。這項留才工具，企業須認列費用，但可分年認列對公司損益衝擊較小。

而企業買回庫藏股予員工，官員也說，企業除可選擇轉讓的時點，以達到獎勵員工目的，且有限制員工二年內不得轉讓，同樣可達到企業留才目的，但缺點就是企業須先買回庫藏股，必須先準備一筆資金。