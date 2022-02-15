2月15日大樂透頭獎未開出，台灣彩券表示，預估銷售1億元，下期(2/18）頭獎保證1億元。另春節加碼本期為最後一期，每組獎金從100萬元提高至131.25萬元。

台灣彩券表示，2月15日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出32組，總中獎注數為38注，其中26組為單注中獎，6組為2注均分。因本期為加碼最後一期，獎金改為均分，每組獎金為1312500元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。