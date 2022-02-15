2月15日大樂透頭獎未開出 下期頭獎保證1億元 22:322022/02/15 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2月15日大樂透頭獎未開出，台灣彩券表示，預估銷售1億元，下期(2/18）頭獎保證1億元。另春節加碼本期為最後一期，每組獎金從100萬元提高至131.25萬元。 台灣彩券表示，2月15日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出32組，總中獎注數為38注，其中26組為單注中獎，6組為2注均分。因本期為加碼最後一期，獎金改為均分，每組獎金為1312500元。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 威力彩連31槓 今頭獎上看11.5億元 大樂透上看3億元 大樂透、威力彩均槓 大樂透2/11頭獎上看3.4億元 #獎金 #大樂透頭獎 #未開 #頭獎 #台灣彩券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大樂透3.49億元獎落新竹市財神發商行 22:392022/02/11 財經 新億萬富豪誕生 威力彩頭獎一注獨得12.1億 22:032022/02/14 財經 快來終結連6槓！3.4億大樂透獎號開出 百萬大紅包剩63組 20:372022/02/11 財經 情人節財富自由靠它了 12.5億威力彩頭獎號碼開出 21:032022/02/14 財經 擲筊比賽超夯 移工也來！他連12聖筊 獲66萬6666元創業金 18:452022/02/13 生活 土地公帶財來！12.1億獨得獎落大甲鎮瀾宮旁小店 22:552022/02/14 生活 威力彩頭獎又槓龜！2/14上看12.5億元 12:442022/02/11 財經 Volkswagen體恤員工在新冠疫情期間的辛勞，發放500歐元獎金 14:092022/02/15 汽車情報-汽車新聞 搶拿4200萬大紅包 大樂透今晚最後一次加開 12:102022/02/15 財經 彩券行員工刮中100萬 竟被老闆「賣給朋友」 結局離譜 15:392022/02/12 生活 頭獎11.5億！威力彩獎號出爐 中了明天遞辭呈 21:002022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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