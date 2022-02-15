親友過世必須請喪假，公司、同事往往都能體諒，但有一名網友卻憤怒表示，沒結婚、沒小孩的阿伯過世，由他處理後事，但他請假時，竟被同事抱怨「怎麼不提前說？」，讓他十分傻眼，這種事能提前說？

「親人過世，同事態度不一樣了」，一名網友在爆料公社app匿名公社貼文，表示「除夕當天我阿伯過世，由於他沒有結婚也沒小孩，過程什麼的都要我用，就請假2/3-2/6！結果被同事靠北說怎麼不提前說？？這種事怎麼提前說.....有提出證明，同事們態度很差，等處理這事完就要提離職了！」。

眾多網友看完原PO的敘述，也忍不住回：「以後有人請假都先問他一句你家死人了嗎？幹嘛不提早說？」、「感覺好像別人都愛請喪假的那種感覺。都不會換位思考一下」、「何必離職？跟他們說下次他家誰（準備）過世提前說」、「沒啥。我老闆娘更靠北。現場的股東說可以用簡易的訃聞來請喪假，結果到老闆娘那邊他居然回我一句，要付戶口名簿影本，不然我哪知道他是不是你哥哥？？現在人哪有人在用喪假開玩笑的。」。