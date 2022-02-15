冬季天氣濕冷，許多人家中都會開除濕機，一名網友表示，上個月只不過多買了一台除濕機而已，電費竟然從1600元暴增到3086元，讓她超傻眼，質疑難道除濕機比冷氣耗電？有過來人建議，換成大功率的除溼機，並設定濕度，可以有效省電。

這名女網友在臉書社團《宜蘭知識+》PO出電費單表示，上個月不過是多買了一台除濕機而已，結果電費從1600元暴漲到3086元，他們家只住了2個大人、1個小孩，是30坪左右的3房華廈。

網友PO出繳費通知單，應繳電費達3086元。(圖/截自臉書宜蘭知識+)

原PO指出，平常3台除濕機一天開約5至8小時左右，沒想到電費竟然要3千多，他們夏天電費也不過1800元左右，質疑難道除濕機比冷氣耗電？貼文一出引起熱議，有過來人點出關鍵原因，並透露省電妙招。

有網友建議，首先要淘汰小功率的除溼機，特別是6L、12L的，應換成大功率的26.5L或32L，因為大功率的除溼機能快速達到指定濕度後停機，反而更省電，除濕效果也更好；此外，也有網友認為，可能是級距的關係，因為多了一台除濕機的耗電，讓原本的用電級距提高，使得電費更高。

事後原PO也補充，台電所長親自率領了兩位同仁到她家，確認電錶狀況，並查閱了歷史電費，後來逐一檢查家電時，找到另一個耗電原兇，就是電暖器，相較於電功率158W的除濕機，一台電暖器就要1500W，竟是10倍之差，讓她上了一課。她也提醒，大家如果對家庭用電有疑慮，都可以打電話到台電諮詢。