針對年底九合一選舉布局，國民黨日前通過縣市長選舉候選人提名辦法，定調現任優先提名，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選。國民黨台北市議員羅智強表示，對於台北市長「確定」不辦初選，他希望大家不要怪罪國民黨，自己能理解黨的作法，他還認為，在野陣營贏得台北市長以強化制衡執政者的力量，比自己當上台北市長更重要。

羅智強15日在臉書上發文表示，在他開始400公里謝票的隔日，國民黨通過初選辦法，台北市長「確定」不辦初選，「沉澱多日，我一直不知道該如何回應這樣的結果」。畢竟，自己曾經承諾，臉書粉絲破100萬，就參加國民黨的台北市長初選，初選贏了，就代表國民黨角逐台北市長；初選輸了，就支持勝利者贏得台北市長。

羅智強發現，現在的問題是，這一場台北市長選戰，國民黨根本沒有「初選」，所以他也沒有任何可能性「參加國民黨初選」，自己並沒有違反承諾，而是這個承諾實現的前提根本不存在了。

羅智強坦言，經過幾日的思考之後，想回應「台北市長沒有初選」這一件事，首先請大家不要去罵國民黨，雖然自己對這個結果有些遺憾，但也能理解國民黨為什麼這麼做；其次，對自己而言，當然有個人追求的政治目標，但在野陣營贏得台北市長，以強化制衡執政者的力量，這件事情比個人當上台北市長更重要。

羅智強指出，國民黨已經有心目中的人選，自己也認為他是個很棒的人選，雖然不免有些遺憾，但還是願意獻上誠摯的祝福，也不希望大家因為自己失去了初選的機會，去怪罪任何人、怪罪國民黨，並造成「在野黨痛，民進黨快」的局面，「這是我最不願意看到的事情」。

最後，羅智強也說，大家也不必為他抱屈，人生當中值得追求的事情非常多，就算2022沒有任何政治的舞台與選舉的戰場；就算2022以後，有可能面臨失業，「但這也不會妨礙我，追求一個精彩精彩更精彩的人生」，也謝謝這一路來對自己有高度期待、持續相挺的朋友們，「大家放心，我永遠是鬥志滿滿的羅智強，我會努力努力更努力，成為讓台灣更好的力量」。