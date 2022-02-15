民進黨前主席施明德日前指稱民進黨創黨主席江鵬堅曾是國民黨線民，陳水扁今天接受《鏡電視》專訪表示，他與江鵬堅一路併肩作戰，「不相信別人所說的」。至於美麗島事件 辯護律師是國民黨所派？他說「沒有這個代誌」，自己是律師張德銘邀他，還因此丟了在國營事業的法律顧問工作。

對於江鵬堅是線民的說法，陳水扁表示，我們沒有看到相關的資料文件，足以證明江鵬堅被情治或調查局吸收，「這點我從來沒聽過也沒看過相關資料，所以我真的沒有辦法評斷誰是誰非。」

但他說，自己非常尊重和信任江鵬堅，他是扁在律師生涯中的前輩。台灣人權促進會創會的會長，兩人併肩作戰，為美麗島事件當事人作辯護律師，一路從威權時代走過來「所以我不相信別人所說的，也許是我的資料不全」。

對於施明德質疑美麗島辯護律師是國民黨派來的特務？陳水扁覺得奇怪「我是其中的一個嗎？」他認為，如果他擔任黃信介辯護律師是國民黨派的，應該是國民黨叫他接這個案子，但事實上，是因為當時找律師找到最後，剩下黃信介和陳菊各缺一位律師，同是中國比較法學會會員的張德銘就打電話問他「是否是可以站出來？」

陳水扁表示，在那之前，他雖然關心政治，但只是一個專業的海商律師，政治案件和刑事案件都沒辦過，因此有人找上門讓他覺得很意外，但私底下，姚嘉文、林義雄都是中國比較法學會幹部前輩，他不相信他們會涉犯唯一死罪，很多在高雄親戚也都在傳，「事情不是那樣，我們也覺得不可能」。

陳水扁回憶，張德銘問他時，他的老師建議他不要接這案子，吃力不討好，但他打電話問太太，吳淑珍告訴他「你知道你的前輩不可能犯死罪，親戚朋友也都這樣說，你作為一個律師連這案子都不敢站出來辯護，當律師有何路用？」在太太刺激之下，他毅然決然答應。

他說，他接下這個案子之後，他原本接受委任的國營企業招商局、陽明海運兩家公家的法律顧問就被註銷，還有省營台灣航運公司的法律顧問也沒有，如果真是國民黨派他來，又收回他在國營事業的工作，這不是矛盾嗎？「沒有這個代誌啦！」