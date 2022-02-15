新北一名陳姓女子主持佛堂，一對李姓夫妻多年來常去該佛堂禪修，與陳女熟識，豈料陳女竟與李男發生性關係，上摩鐵次數近百次，李妻查閱行車紀錄器，發現兩人討論摩鐵房號「803」，還用該數字簽賭，氣得向2人提告求償50萬，板橋簡易庭先判2人賠李妻30萬元，陳女不服上訴，新北地院二審改判2人連帶賠償10萬元。

根據判決書，李妻與陳女是私交10多年的好友，與丈夫也常到陳女主持的佛堂禪修。李妻在2019年9月察覺陳女與丈夫過從甚密，丈夫甚至偷偷向公司請假，調閱行車紀錄器後，發現丈夫與陳女去摩鐵開房後提到「剛剛我們住哪」、「剛剛是不是住803」、「不然妳去簽一下，哈哈」、「妳會記得嗎？0803喔」等語，丈夫才坦承偷吃，且早從2016年就開始，次數多達近百次。

李妻知情後大受打擊，消化不良、飽受失眠之苦，甚至精神恍惚因此跌倒骨折，向法院提告要求50萬賠償金，板橋簡易庭判2人須連帶賠償30萬，

陳女上訴辯稱，與李男是單純信仰往來，沒有發生性行為；行車紀錄器錄到討論「803」，單純在講簽注、簽牌的號碼，還認為李男夫妻是聯手設局要訛詐自己。

不過新北地院二審調查，李男、陳女確實有入住某汽車旅館的登記紀錄，且房號就是「803」；不過李男自白書、請假紀錄表等，難以證明他與陳女到底發生幾次性行為，李妻所提證據，只能證明兩人發生過1次性行為，改判2人僅須賠償10萬元。