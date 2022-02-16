最近國高中生是否延後上學引起外界關注，教育部長潘文忠今（15日）正面回應，表示未來高中生於第一節課到校即可，國高中生則取消早自習並減少朝會次數，預計最快今年九月開始實施。相關新聞被轉發到PTT後，引起網友熱議。

今（15日）教育部長潘文忠表示，經過討論後，未來將改變政策，推動「早自習讓學生自由參與」，包括高中生在第一節課開始前到校即可，國、高中生早自習及第八節輔導課不能考試，也會減少朝會次數，預計3月初公布相關規範，並於111學年度，也就是今年九月開始實施。

有鄉民將相關新聞轉貼至PTT，引起網友熱議，「現在學生真幸福」、「恭喜啊，終於不用早自習了」、「支持啊，以前讀高中班導也沒有強制我們要早自習」、「這才是對的，明明八點才上課，一堆學校都要學生七點到學校，真的很不合理」、「早上晚點去，晚上才有力氣才藝班跟補習」、「啊要怎麼吃早餐？」、「這樣早自習就不能抄作業了」。

也有網友點出交通問題，「學生跟上班族出門時間重疊，塞車塞更慘」、「等這些家長塞到怕，就會出來反對了」、「送完再去上班跟全部一起出門差很多」、「真的家長送的也是一樣時間送去學校而已，家長怎麼可能為了晚上學就晚上班」。