Omicron變異株來襲，新加坡近來COVID-19確診人數攀升，今天新增1萬9420人染疫，再度刷新疫情爆發以來的紀錄；其中1萬6102人是經由抗原快速檢測發現的本土病例。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，此變異株也已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株，導致近期新加坡確診人數再度攀升。

新加坡衛生部今晚公布最新數據，境內新增1萬9420人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中包括3077起透過PCR核酸檢測確診的本土病例、1萬6102起抗原快速檢測（ART）呈陽性的本土案例，其餘為境外移入。另新增7起死亡案例，累計913人病故。

這也是新加坡自疫情爆發以來，單日新增確診人數的最高紀錄。在此之前，星國單日新增確診人數最高紀錄為4日的1萬3208人。

據衛生部統計，星國過去28天內共有19萬1882人確診，但99.7%是無症狀或輕症。目前共有1355名確診者住院，140人需要輸氧治療，23人收治於加護病房。

新加坡目前累計49萬7997人確診。

接種COVID-19疫苗及追加劑被視為對抗Omicron的重要措施之一，截至14日，新加坡已有9成人口完整接種，64%已接種追加劑。星國人口約545萬。