俄羅斯總統普丁今天與到訪的德國總理蕭茲會談後，針對俄國在烏克蘭附近集結大軍而被控計劃入侵一事表示，俄國當然不想開戰，也準備繼續與西方談判，以降低烏克蘭緊張情勢。

普丁與蕭茲（Olaf Scholz）在莫斯科會談後在記者會表示，正因俄國不希望爆發戰爭，因此提出建議以期進行談判。

他又說：「我們準備進一步合作。我們準備繼續走談判路線。」這包括就飛彈與其他議題和西方繼續對話。

俄國在烏克蘭邊界附近集結十餘萬大軍，西方擔憂俄軍隨時可能入侵烏克蘭，近幾週緊張情勢持續升高，戰火似乎一觸即發。不過，俄國一直否認有意入侵，今天並宣布在烏克蘭附近演習的部分部隊已經撤回。

蕭茲表示，他歡迎俄國宣布撤軍，認為這是緩和緊張情勢的「好跡象」。「我們希望還會出現更多好跡象。」

他又說：「應該仍可能找到解決方法。不論情勢看似如何艱難和嚴峻，我不願說已經事無可為。」

普丁表示，俄國準備與西方和北大西洋公約組織（NAT0）商談限制在歐洲部署中程飛彈以及演習的透明化等問題，同時採取其他建立互信的措施，但他也強調，西方必須接受俄方的主要安全要求。

俄國2014年已併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，並支持控制烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的分離主義勢力，但俄國否認計劃侵略烏克蘭。

克里姆林宮堅持，北大西洋公約組織（NATO）必須保證永遠不會讓烏克蘭加入北約，並撤離已加入北約的東歐國家，實質劃分歐洲的影響力範圍。美國及其歐洲盟友拒絕相關要求。（譯者：林治平）1110215