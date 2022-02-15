2022年高雄市長選戰，國民黨應該派誰出戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，若由中廣董事長趙少康去選高雄市長會是好牌。前立委沈富雄對此也十分認同，他更在節目直言，若到時台南、高雄和屏東，是分別由台南市議員謝龍介、趙少康、前國民黨立委柯志恩出馬，並問其他來賓，「如果你們是民進黨，會不會怕？」

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨布局的重點在北北桃，而國民黨的布局重點則是在南高屏。台南有謝龍介，可以稍微安心一下，畢竟有人，而這人也能戰；至於高金素梅和羅智強到高雄參選的話，都有他們遺憾的地方，有人看上他們的戰鬥力，但他們並不是完美的、高雄要的候選人，「就像陳以信說自己不是台獨，那你選什麼台南市？」

沈富雄指出，李正皓在節目上說，「最好的牌，是趙少康選高雄市」，吳子嘉也馬上說好牌，「我在家裡聽到，我也立刻認為好牌」。雖然吳子嘉曾說自己談論國民黨一向不準，「如果我意見跟他一樣，難道我錯他也錯？我們對你有共識」。

沈富雄對趙少康說，若趙少康要選高雄，有兩個條件，首先是趙要選總統，「如果你不選總統，不用那麼辛苦，而且你去選了，節目誰來主持？難道每天跑回來？所以你要選總統，你就去高雄，你在南部比較弱，這是給你一個舞台練兵，好好選高雄」。

沈富雄更說，「你說柯志恩選屏東，我就去高雄」，並透露自己曾和謝龍介說，屆時南部若形成謝龍介、李四川和柯志恩的組合，謝龍介就很興奮了，「他說這可以看」，若把李四川抽調，變成是謝龍介、趙少康和柯志恩的組合，「你們是如果是民進黨會不會怕？這不是黃金陣容？你考慮一下」。