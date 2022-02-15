台南市5屆市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，為地方政壇投下震撼彈，對此，政治評論員「宅神」朱學恒認為，謝龍介從市黨部主委、議員一路走到現在，在台南耕耘了20多年，國民黨也該給他選一次看看了。至於選不選的上？宅神坦言「贏的機率不高」。但他要用8個字鼓勵謝龍介參選精神，即「千年暗室，一燈即明」。

【大新聞大爆卦】韓國瑜力挺"龍介仙"選台南 謝龍介深耕台南多年 朱學恒:應力挺參選? 高雄在野整合陷困境?蘇偉碩會面羅智強謀合!? @大新聞大爆卦 專家大爆卦

宅神朱學恒15日在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」，談及2022台南市長選戰，他表示，謝龍介表態參選台南市長，國民黨也該給他了，謝龍介從市黨部主委、議員一路走到現在，在台南耕耘了20多年，從旁觀者角度來看，選舉不是完全靠排資論輩，而是肯不肯打拚，會不會臨陣退縮，而謝龍介從未退怯過，國民黨卻連讓謝龍介選都很排斥，居然還說有口袋名單？

朱學恒直言，他是真的不明白，為什麼台南市黨部說有所謂的口袋名單，但自己左思右想，實在是難以理解市黨部是何時有穿褲子，在台南這麼難選的地方，都已經是逆境了，居然還說有口袋名單，難道是把口袋貼在頭上嗎？

朱學恒坦言，台南市黨部就好好地讓謝龍介去選台南這一場，讓他有機會在舞台上發光發熱。也有很多人好奇，如果讓謝龍介來選會不會贏？朱學恒認為，贏的機率不高，但站在人情義理的考量上，是該輪到謝龍介出來了，因為他已經被搓掉好幾次了，上次就是被高思博搓掉的。

最後，他要用8個字鼓勵謝龍介參選精神，即「千年暗室，一燈即明」，