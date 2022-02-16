曾有醫護偶然間發現同樣是住院，有窗景的病人，常常都比四面水泥牆的病患早出院，這個意外發現，引起了專家們的注意，接著就是一連串測試、數據、實驗、觀察，最終得出結論：大自然真正好！想早日康復，請多看綠色植物。縱使有千百個不順利，只要在綠意盎然的神山腳下繞一圈，就什麼事都沒了。這就是綠色的奇蹟啊！

醫療機構很愛綠色，因為這是一個能讓醫生減緩視覺疲勞，同時也幫助病患放鬆心情的好顏色。從萵苣綠、翡翠綠、松花綠到冷杉綠，特別是這些深色的綠，對恢復元氣、降血壓來說，都是極好的。

除了跟療癒有關的綠，下面我想來聊聊快樂的色彩。令人愉快的顏色，可以是單一色，也能是由幾種顏色搭配起來。苦尋快樂不得法？下面這三個方向，不妨思考看看。

●大面積換上輕柔顏色，解憂愁

高明度、低彩度的輕柔夢幻色系，特別容易營造出輕鬆愉快的氛圍。科幻片在塑造上流場景、天堂般生活時，都大量使用了這類的明亮配色。

若你時常感到低落、心情不美麗，換上淺色窗簾、重新粉刷牆面，或單純置換幾個居家擺件、改穿明亮色系衣服，都有助於舒緩鬱悶感。不妨把顏色當作營養素來想，每個人需要的營養組成都不同，而適合、需要的顏色也是因人而異的，甚至還因季節而異。

要怎樣挑呢？一個很簡單的方法是，你靜下心來，感受一下色彩能量，你靠近它時是比較愉快，還是比較厭煩、心情變糟，或是沒感覺。挑喜歡的那個就是了！

●刺激食慾還是降低食慾，你決定

居酒屋跟薑母鴨、羊肉爐掛得燈籠都什麼顏色？八、九成以上都是紅色！沒錯，讓人食指大動的顏色，就是番茄紅。當然不只紅，橘紅、橙色乃至薑黃色，都能促進食慾。

果實成熟會變紅，綠果變紅果代表可以吃了，老祖宗遺傳下來的開飯指令，至今我們仍深受影響。「胃口不好，又急需營養補充」，幫這樣的人準備餐點時，不妨好好利用上述幾種顏色。

(示意圖/Shutterstock)

但反過來，營養過剩、要減肥、食慾不想太旺盛時，什麼顏色有助於抑制呢？依序是各種紫色、靛藍、橄欖綠，不是真餓、只是嘴饞，就讓這些冷色調來幫你吧！

●奇趣又繽紛的極繁主義，大滿足

基本色、大地色系、黑白灰、藍白黑的組合在工作場合上，常給人一種專業、值得信賴的感覺。工作時醫生穿白袍、法官穿黑袍鑲藍邊、企業公關穿黑套裝黑西裝，已經約定俗成不太好去改變顏色。但卸下工作過生活的時候，何不大膽一點、放開一點，在顏色堆裡找樂子。

你是否曾因為換了一個鮮豔顏色的手機殼，握在手裡居然有種喜孜孜的感覺？或是走進店裡，挑了條以往不曾嘗試過的色系的圍巾，圍上它的時候感覺自己小小叛逆了一下而暗自竊喜？

知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師。(圖/時報出版提供)

雖然說沒有了光，各種顏色它們其實並不存在，但太陽出來，我看見這些繽紛有趣的顏色、看見七色彩虹、看見行道樹搖曳著有層次的綠，我心生歡喜，這種快樂的感覺，確實是很令人心滿意足的。

若色彩能療癒人、帶給人或喜悅或滿足或放鬆的感覺，為什麼不？平日太過保守的人，請嘗試在顏色上練習解放，而容易興奮太過躁動的人，則建議試試綠藍紫這類收斂色。回歸平衡，色彩是很好的助緣，不妨善加利用。

本文節錄自／洛桑加參醫師《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》／時報出版。