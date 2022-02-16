在一個平凡的早晨，六十多歲的王先生坐在餐桌吃早餐、看報紙。挪動姿勢的時候，突然感到背部劇痛，雙腳麻木無感、動彈不得。在急診室見到這樣的狀況，通常會懷疑是脊椎發生問題壓迫脊椎神經所造成的。

雙和醫院胸腔內科主任馮博皓醫師指出，經進一步檢查發現，患者的脊椎有壓迫性骨折，且脊椎神經被嚴重壓迫，進而造成下肢癱瘓。更麻煩的是，在胸部X光中也發現了腫瘤，因此判斷是肺癌轉移到脊椎骨，導致病理性骨折。當癌症轉移到骨頭，及稱為「癌症骨轉移」。

出現癌症骨轉移時，患者通常會感到痠痛不適，然而很多人會誤以為只是退化或工作勞累，便不以為意，容易錯過治療的時機。馮博皓醫師說，及早接受治療，可以控制癌症骨轉移，減少骨骼併發症的風險，有助維持生活品質。

●哪些癌症出現骨轉移的風險較高？ 4類癌友提高警覺

癌細胞是一群生長快速、不受控制的細胞，隨著疾病進展，部分癌細胞可能會侵入血管、淋巴管，然後隨著血液在體內流動。當癌細胞抵達骨骼、肺臟、肝臟、腦部等處時，可能落地生根，開始分裂生長。

(圖/照護線上提供)

「胸腔科比較常遇到的肺癌患者中，大概3至4成會合併骨轉移。其中有不少病人是在剛發現肺癌時，便已經有骨轉移。目前於確診肺癌時，大多會進一步安排骨骼掃描，評估是否有骨骼轉移。後續在治療過程中，會定期追蹤患者狀況，若出現背痛、痠痛等警訊，將會視狀況進行骨骼掃描。」馮博皓醫師說

●癌症骨轉移有什麼症狀？

骨轉移的症狀與轉移的部位有關，馮博皓醫師解釋，最讓人擔心的應該是轉移到所謂的中軸骨，也就是需要承受重量的骨頭，例如脊椎、骨盆、大腿骨等處。除了會造成疼痛之外，還可能出現病理性骨折，倘若脊椎崩塌掉，可能壓迫到脊髓神經，嚴重會造成下肢癱瘓、失禁，假使發生在頸椎，還可能讓患者手腳都無力，非常嚴重。

病理性骨折會讓患者疼痛難耐，生活品質大打折扣，而且還會導致行動不便、失能，對患者、家屬產生極大的影響與心理負擔。

(圖/照護線上提供)

癌症轉移到骨頭後，會刺激蝕骨細胞過度活化，加速骨質吸收作用，一方面會破壞骨骼的結構，一方面將骨骼中的鈣離子釋放進入血液中，而導致「高血鈣」。

「並非每位癌症骨轉移的病人都會產生高血鈣」馮博皓醫師解釋，「但是如果癌症骨轉移合併高血鈣，通常表示狀況比較嚴重，算是一個不好的因子。」

高血鈣初期沒有明顯症狀，漸漸可能會出現口渴、噁心、嘔吐、頭痛等症狀，馮博皓醫師說，輕微的症狀如腸胃不適、便秘，還算好處理，嚴重的話可能造成急性腎衰竭、心律不整，恐危及性命。

●積極治療骨轉移，減少骨骼併發症

癌症骨轉移的治療，首先要針對癌症進行全身性治療，包括標靶治療、化學治療等，馮博皓醫師說明，如果已發生骨轉移症狀，例如疼痛、壓迫性骨折、神經壓迫等，就要針對局部加強治療，可以使用放射線治療或手術切除。

另外，癌症骨轉移也可透過藥物治療，馮博皓醫師說，由於癌症骨轉移會刺激蝕骨細胞過度活化，進而導致一連串骨骼併發症，所以可以使用單株抗體藥物、雙磷酸鹽藥物來抑制蝕骨細胞之活性，以延緩、降低骨骼併發症的發生。

(圖/照護線上提供)

「脊椎壓迫性骨折，常常讓患者失去行動能力，須長期臥床，如果又是家裡的經濟支柱，會讓病患、家人面臨巨大的心理壓力。」馮博皓醫師說，「我們的努力目標就是盡量避免骨骼併發症的發生，只要判斷有骨轉移的病人，就建議開始使用對抗骨轉移藥物，以維持生活品質、治療品質，並延後骨頭併發症的出現。」

●貼心小提醒

接受癌症骨轉移的治療時，記得要攝取充足鈣質與維生素D，讓造骨細胞有原料能夠形成新骨質。馮博皓醫師提醒，規律運動對身心都有幫助，患者可以和醫師討論，根據病況設計合適的運動處方，也要小心安全、避免跌倒。

即使沒有明顯症狀，也要積極治療癌症骨轉移，才能降低骨骼併發症的風險喔！