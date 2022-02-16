新冠肺炎疫苗第3劑覆蓋率邁向25%，本土確診數也持續累積，有些民眾害怕打了疫苗，還是感染新冠病毒，不過近期有研究發現：打完疫苗、也感染過，無論順序先後，都能讓免疫力更上層樓。

打疫苗可以產生保護力，那感染過也會產生免疫力嗎？答案是：都可以，只是因為病毒持續在變異，免疫反應的效果也受多重因素影響，即便接種過疫苗、感染過病毒，都不可能產生100%保護力，免疫的時間能維持多久，目前仍是未知。

但科學家也意外發現：突破性感染的人，因為有疫苗保護，所以不容易演變成重症，更重要的是，他們的抗體水平，似乎還因此大提升，形成宛如雙重保護的「超級免疫（supre immunity）」。

●「超級免疫」是什麼？

新冠病毒持續變異，除了追加接種第3劑疫苗，直至今日，科學家還在尋找強化免疫系統的方法。奧勒岡健康與科學大學（OHSU）分子與微生物學助理教授塔菲瑟（Fikadu Tafesse）指出，由於病毒四處廣佈，因此突破性感染的風險才會很高。

雖然「突破性感染」，也就是打完疫苗、還是確診的病例，愈來愈多，然而比對各國數據統計，打疫苗雖不保證對100%免疫，但有預防接種，仍可以避免重症、死亡風險。

同時，研究也已發現，感染再搭配疫苗接種，可以讓抗體水平大幅上升，這正是「超級免疫」的由來。

先前，南非的研究人員分析少數確診者的血液樣本，他們發現：感染過Omicron病毒的血液，對Delta病毒的中和抗體水平，增至4.4倍；對Omicron本身的防護力，也上升到14倍。其中，有接種過疫苗的人，又比沒接種疫苗的人，獲得更多的保護力。

●疫苗接種搭配感染 抗體強度變10倍

近期，由塔菲瑟所引領的研究，進一步證實了這件事。該研究蒐集104名受試者的資料，包括3類人：

1.先完整接種疫苗，後來突破感染的確診者

2.曾經感染新冠病毒，爾後完整接種疫苗者

3.已完整接種疫苗，沒有感染過病毒者

研究將他們的血液樣本與新冠病毒融合，並測量其抗體水平。比對過後發現，「雙重」免疫的反應更強，而且在第一、第二類人身上，效果都差不多，也沒有明顯的年紀差異。「只要有感染病毒、加上疫苗接種，都能產生高度的免疫反應。」塔菲瑟說。

根據研究，相比單純接種疫苗的人，接種搭配感染的血清抗體，強度至少提高到10倍之多。雖然先感染、後接種，跟先接種、後感染，產生的免疫反應差不多，不過研究人員還是建議，大家應儘早完成疫苗接種，以防範感染造成的重症、死亡機率，身體才不必承受太高的風險。

●僅接種疫苗 高齡者免疫效果較差

然而，研究卻也指出，已完整接種疫苗，沒有感染過病毒者的第三類人，卻會因年紀愈大，施打疫苗獲得免疫效果愈弱。這個年齡所造成的現象，在超級免疫者身上，並沒有觀察到。換言之，如果獲得了超級免疫，那就不會因為年紀比較大，使得免疫反應變弱。

本研究的資深共同主筆麥塞（Bill Messer）預期，未來會有愈來愈多人因為突破性感染，獲得雙重免疫。隨著時間拉長，這個人體免疫的規模，會因病毒的盛行而產生「加速擴大」的效果。

這份研究只有比對接種與感染的雙重效果，並沒有單獨研究「多次、重複感染者」的免疫力。不過麥塞說，從過往經驗來看，新冠確診者有非常高的重複感染機率，至於感染所產生的保護力，因人而異，差別很大，有些人的效果跟打疫苗差不多，大部分的人則沒這麼幸運。

總歸一句，施打疫苗對於免疫反應，是一個很好的保障。至於已經打疫苗的人，要刻意地去感染新冠病毒，來獲得超級免疫嗎？目前，科學家還不敢對後遺症做出斷言，因此我們仍應謹慎預防感染；但防疫做足的前提下，對新冠病毒的恐慌，應可以大大降低。