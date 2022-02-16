國內罕見鬧蛋荒，民眾怨聲載道，不過，從營養來看，想要攝取足夠蛋白質及其他營養成分，並不是「非蛋不可」，台安醫院營養師劉怡里表示，1顆雞蛋的蛋白質含量約等於240c.c.豆漿，建議可以多喝無糖豆漿。

一般來說，蛋白質可分為動物性蛋白質、植物性蛋白質，前者以蛋、魚、肉類為主，因含有較完整的必須胺基酸，較易被人體吸收，但因熱量高、膽固醇含量高，所以必須適量攝取。

魚肉為最佳的動物蛋白質攝取來源，價值豐富，且脂肪含量平均較牛豬雞鴨等禽畜肉類低。相較之下，牛豬等紅肉，就不適合作為蛋白質的主要攝取來源，如食用過量，恐增加增加癌症、心臟病、中風與糖尿病等，建議每天應該少於70公克。

至於雞蛋則是普遍、相對便宜的蛋白質來源，且含有豐富的鎂、鉀、鈣、銅、鐵、錳、鋅、膽鹼等大量微量營養素，加上維生素B群、維生素A、E和K，以及抗氧化劑如葉黃素，可說是好處多多。

最近鬧蛋荒，劉怡里建議，民眾可以多吃植物性蛋白質，雖然吸收率較低，但具有低熱量、大量膳食纖維、含抗氧化劑及蛋白質不易變性等優點，可多吃毛豆、豆腐、豆乾，以及飲用豆漿。

劉怡里表示，1顆雞蛋約含有13公克蛋白質，等於240c.c.豆漿，或是小棒腿（雞肉）、去皮雞胸肉（30公克）、四格傳統豆腐、40公克魚肉、1碗帶皮毛豆，民眾可以自行搭配、選擇。

至於蛋黃含有維生素、礦物質和卵磷脂，建議換吃全榖雜糧、糙米、黃豆製品、豆漿、乳製品、小魚乾、深綠色蔬菜。

國建署建議，健康民眾每天吃1顆蛋是沒問題的，不會有膽固醇偏高等疑慮，此外，成人每天建議攝取每公斤體重1.1公克的蛋白質，例如，70公斤者應攝取77公克蛋白質。70歲以上長者則建議每天每公斤體重攝取1.2公克。