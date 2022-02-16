瑜珈運動在女性族群廣受歡迎，其實瑜珈對身心靈的益處並不侷限於性別。美國精神科醫師Margot O'Donnell指出，男性也能透過瑜珈改善心理健康。

O'Donnell表示，近年來尋求治療憂鬱症、焦慮症與物質成癮的男性比例正在增加，而瑜珈練習對於養成健康的心裡習慣具有一定幫助，如增強責任感、提升專注力、決策更加果斷等等。除此之外，練習瑜珈對男性也有3項益處：

1. 勇於表達：

O'Donnell認為，男性受制於過往傳統概念，被認為應該要隱藏自己的情緒與困難。在瑜珈練習中，男性將練習最不靈活的脊椎部分，增加身體的延展性，這有助於男性表達他們的感受，以克服更加困難的姿勢。

2. 獲得自信：

O'Donnell表示，無論在職場或體育運動上，男性更傾向於與對方「競爭」，渴望取得更多成就。然而，這可能會導致自信心不足、並進而削弱自我價值感。瑜珈運動不強調「競爭」；相反地，其更聚焦在個人的進步程度，無須與他人比較。這容易使男性受到鼓舞、並獲得更多自信。

3. 群體聯繫：

相較於女性，男性更傾向獨自解決所有任務。O'Donnell認為，這對心理健康而言可能產生負面影響。在練習瑜珈時，一對一或一對多的教學模式，使男性有更多的諮詢對象，讓彼此間互相合作、產生羈絆。這可能也間接影響男性的工作效率，懂得利用團隊的力量完成更多事務。

●練習瑜珈有助改善「性功能」？ 專家：控制力及次數可增加

瑜珈對於男性的好處不僅限於心理健康，「生理問題」也能獲得改善？《Journal of Sex & Marital Therapy》的研究指出，每天頻繁地實行瑜珈運動，有助於改善男性的性健康問題，如勃起功能障礙。而勃起功能障礙被認為與心血管問題，包括高血壓、肥胖有關。瑜珈能有效降低血壓、BMI與心跳頻率，可幫助男性改善心血管狀況。

另外，《The Journal of Sexual Medicine》的研究指出，65名24至60歲男性參與為期12週的瑜珈課程後，射精控制、勃起與性高潮的比例增加。研究認為，這可能是因為男性在練習瑜珈時，壓力荷爾蒙顯著減少，從而使血管功能及性功能獲得改善。

美國偉德勒大學醫學博士Jennifer Litner則補充，瑜珈動作涉及身體姿勢、注意力與呼吸療法，可改善靈活性、平衡感、身體血流量與情緒，這些因素對於男性在意的性功能具有不同層面的助益。

Litner表示，女性練習瑜珈後，前來診間的病患表示自己性行為滿意度、性慾顯著上升；而男性大多表示壓力獲得一定程度的減輕，也使得「床上表現」出現長足進步。

不過，Litner亦提醒民眾，瑜伽與其他運動種類相同，應事先做好暖身。自己或伴侶在嘗試練習前，注意先伸展四肢並確認姿勢正越，以避免潛在的運動傷害。