「心臟是人體的重要生命中樞，大家會注意保養心臟，卻忽略周邊血管也要保持暢通。雙腳是人體的第二心臟，要足夠強健才能把血液輸送回心臟，這個知識大家一定要有。」高雄醫學大學附設醫院內科副主任、心臟血管內科主治醫師許栢超指出，其實周邊血管阻塞對生命的威脅程度不亞於心肌梗塞，卻常被忽略。

血栓是在血管中形成的血塊，於循環系統中妨礙或阻斷血流，導致栓塞，如果沒能即時處理，肌肉功能將會壞死，隨時面臨截肢或死亡危機。值得注意的是，血栓會出現在血管流通的任何部位，然而民眾往往只注意到心臟這部分，卻忽略了周邊血管是否早已出了問題。

周邊血管阻塞的成因與全身動脈粥狀硬化的危險因子相同，包括糖尿病、高血壓、抽菸、高血脂症、年齡老化、慢性腎功能不全及血液黏稠度過高或有發炎情況的人，都是周邊血管病變的高危險族群。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●5警訊呼救：周邊血管塞住了

許栢超醫師提醒，「如果常覺得手腳冰冷、麻木，腳趾、手指發黑，都可能是周邊血管已有堵塞缺氧的狀態。」5大警訊包括：

1.手腳長期冰冷，大熱天也一樣。

2.間歇性跛行：特徵是走一走就會因下肢血流不足而疼痛，但休息一下、血流恢復又像沒事，再走幾步又痛，這種反覆發生行走疼痛就是典型的間歇性跛行。

3.下肢常覺得麻木或失去感覺。

4.傷口久不癒合，皮膚變薄、常見瘀青、腳趾甲易碎裂。

5.下肢水腫難消。

許醫師強調，若患者有警覺能及早就醫，透過導管治療，會看見患者有很大的進步，可能從需要大截肢，進步到只要局部腳趾切除，卻能保有行動力，或是完全復原也都有極大可能。

●保護周邊血管健康 膽固醇調控是關鍵

要維護身體周邊血管健康，務必要從生活習慣做起：

1.戒菸與戒酒。

2.適當的運動：每日固定時間進行散步的練習，當腳出現酸痛時請即刻停止練習，當酸痛消失時再繼續進行，如此反覆練習可促使腳部微血管增生，改善病狀。

3.執行健康的飲食習慣，有效的控制高血壓、高血脂及糖尿病等疾病。將膽固醇指數控制在適當範圍，是避免血管硬化的重要關鍵。

4.確實做好雙腳保養：每日應將雙腳清洗乾淨，避免穿擠腳的鞋子，剪腳趾甲的時候應格外小心，避免造成不必要的傷口。醫師也提醒，慢性病患應時常感覺及觀察腳部的溫度及顏色變化，若出現冰冷、發紫的情形，應立即就醫。

5.服用醫師開立之抗凝血劑及血管擴張藥物，勿擅自加減藥量或停藥。