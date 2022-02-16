「理工小姐姐」Vivi林祐青擁有絕美顏值及E級火辣身材，在科技公司從業10年的她毅然轉換跑道，開始活躍於外拍與旅拍、棚拍，成為「被工程師耽誤的女神」。Vivi個性保守但作品卻辣度破表，之前發布的一張「霸道不講理」梗圖，用「爆衫術」讓人失去拒絕她的抵抗力；時逢有放天燈習俗的元宵佳節，Vivi卻PO出梗圖示範「如何向神燈精靈許第四個願望？」，只見她一個動作，網友立即笑翻喊：「不可以色色！」

2月15日也是大年初十五的元宵佳節，傳統有「放天燈」向天許願的習俗，但許願傳說在其他文化裡也有，例如迪士尼動畫《阿拉丁》裡的神燈精靈；很多人可能以為典故出自《一千零一夜》（又稱《天方夜譚》），但實際上許多故事細節是來自法國學者安托萬·加朗的加編。

Vivi在元宵節沒有放天燈許願，而是發搞笑梗圖「向神燈精靈許願」，她寫道：「當你真的很需要第四個願望時」，梗圖右方是真人版電影《阿拉丁》中威爾史密斯飾演的神燈精靈，左方則是Vivi俏皮的吐舌頭畫面，但見她甜美臉蛋搭配的舌苔顏色竟是「藍色」，與神燈精靈的「膚色」完全相同！

一張搞笑梗圖立刻引發「壞壞」聯想，網友看了笑回：「我好像看得懂」、「我愣了三秒，修但幾嘞！」、「好像懂了什麼」、「這車速...」、「我覺得你在開車。但我沒證據」、「注意，沒有任何一位真實的神燈精靈受害」、「我是打算從第一個願望就開放大家這麼做」、「正在塗藍」、「可惡想上車」、「秒懂」、「我去面壁」、「舔哪裡？不可以色色，當然是耳垂囉(笑)」，一堆老司機腦補完了，笑點盡在不言中。

Vivi曾是綜藝節目的「國光女郎」之一，個頭嬌小的她坦言雖照片尺度大，但她的個性其實是慢熱型，以前相當內向，剛開始會怕鏡頭，如今愈來愈能跟陌生人開玩笑，發展成好朋友；單身的Vivi對找對象也沒設限，並表示不排斥「宅男」：「因為我自己也很宅，我覺得是可不可以溝通，好不好聊，兩個在家打電動我覺得也OK啊，只要有共同興趣的話我都不排斥。」坦言現在就是最想要個穩定的感情，然後可以結婚。