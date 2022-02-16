谷愛凌在北京冬奧期間出盡了風頭，一方面她才貌雙全拿下金牌，二方面則是美國國民身份為中國代表隊效力引起政治爭議。前者引起教育及青年一代發展問題，後者則牽涉正處於激烈競爭的中美關係，涉及國家認同與忠誠問題。前者話題雖多，其實沒有什麼爭議，大部份陸媒與網路文章都集中在後者，雄辯滔滔、理由充份，但卻刻意避開一個最初發爭議的焦點：《國籍法》的雙重國籍規定。

最早引發對谷愛凌熱烈議論的當然是她以美國國民身份為中國冬奧代表隊參賽，高顏值與傑出經歷更是議題的助推力量。至於中國冰雪運動基礎薄弱以致招募了大量歸化運動員，只是被連帶提起，而且歸化運動員的討論主要在冰球隊上，也不針對谷愛凌，畢竟由歸化運動員代表國家出賽在國際上是很普遍的現象。

才貌雙全又拿下金牌，引起中美兩國媒體與網路熱烈議論，尤其是她以美國國民身份為中國代表隊效力引起不少爭議。（圖／新華社）

而谷愛凌引發討論的情況與其他外國運動員不同，她因為母親是中國人，具備取得中國籍條件，但她在美國出生，也必定具有美國籍。一位美國公民來為中國隊效力，在中美高度對立的緊張關係中，被許多媒體與網路名人們拿來做為鼓動愛國情緒的題材。但冬奧比賽才剛開始，網路上的討論卻出現意料之外的發展。

谷愛凌外形姣好，又加入中國籍並奪下金牌成為熱門話題，陸媒的宣傳卻意外引起雙重國籍的爭議。（圖／Instagram）

谷愛凌在2019年宣佈要在奧運賽場上為中國隊效力，當時就已經在位於法國的國際冰雪運動聯盟（FIS）上登記為中國籍，這次冬奧賽前她也在媒體及網路上都表達將代表中國隊出賽。按國際奧會規定，代表國家隊出賽，必須具有該國國籍，作業上要示護照以證明其國籍。因此谷愛凌既參加中國代表隊，也必然已經擁有了中國的國籍，網路上也傳出她的中國護照的相片，她具有獲得中國籍的條件，就算不為中國代表隊出賽，她持有中國護照也是理所當然。

谷愛凌從未正答覆媒體提到的雙重國籍問題，但外界幾乎都相信她不可能為取得中國國籍而放棄美國國籍。（圖／Instagram)

不料有許多人對此質疑谷愛凌是否有雙重國籍？所有人都相信她「可以擁有中國國籍」，但她「不會放棄美國國籍」。不過，許多陸媒在報導之初為了營造谷愛凌「棄美返中」的氣氛，多數採用谷愛凌「轉入中國籍」的說法，有些更想當然爾地指稱她已「放棄美國籍，加入中國國籍」。谷愛凌是否擁有雙重國籍的問題隨即遭到外媒的追問，但她言辭含糊地表示：「我在美國時，我是美國人；我在中國時，我是中國人。」這講的其實是認同問題，而非國籍問題。谷愛凌自始自終沒有答覆雙重國籍問題，最多只能說她有「雙重認同」。

中國駐紐約總領事館發出聲明指稱谷愛凌是以中國的「永久居留權」資格參加中國隊冬奧賽事，而非加入中國籍，但媒體向國際奧會查詢後，國際奧會表示中國方面提交了谷愛凌的護照影本，兩造的說法顯然相互矛盾。（圖／美聯社）

谷愛凌的國籍之所以引發議論，是因為中國《國籍法》明文禁止雙重國籍，該法第8條規定：「申請加入中國國籍獲得批准的，即取得中國國籍；被批准加入中國國籍的，不得再保留外國國籍。」這幾年來許多大陸富豪、名人、演員、學者與官員因為嚴格執行《國籍法》而放棄了外國國籍，其中最多的是美國、英國與加拿大的國籍。這些放棄外國籍的，很多都是悄悄地去註銷，有些則是公開宣佈，例如大陸與香港許多知名演員，這麼做當然是因為要證明其國家忠誠。去年3月，大陸出入境管理部門聲稱要「嚴打」雙重國籍，「輕則註銷，重則判刑」。

許多評論都認為谷愛凌這次北京冬奧的表現有很多的商業操作，但很多媒體與網民卻偏好把她帶進政治議題。（圖／網路）

許多人還因此到美國國稅局網站上查詢，發現註銷美國國籍的名單中沒有谷愛凌的名字，倒是查到了如前諾貝爾物理獎得主楊振寧與來自台灣的圖靈獎得主姚期智，以及前北大教授饒毅、知名生物學者施一公等人註銷了美國國籍。在中國大陸官方與民間都普遍認為，國籍除了是身份與認同，更是展現國家忠誠的重要標誌，因此不只禁止雙重國籍，也嚴打雙重國籍。網上許多評論因此質疑，谷愛凌明顯地違反《國籍法》，中國執法單位為何可以選擇性地對谷愛凌使用雙重標準？即便是法條上要有例外的情況，也需要白紙黑字載明例外情況、執行標準與認定的機關並公告周知，這才是「依法治國」，糊裡糊塗地「有法不依」不正是中國官一再聲明要嚴厲禁止的嗎？

北京冬奧還沒開始，北京與幾個大城市已到處出現谷愛凌代言的商業廣告。（圖／路透）

以目前情況，大陸官方當然不可能去要求谷愛凌放棄美國國籍，因為就算要求了，恐怕也是自討沒趣。為因應這個僵局，大陸外交部透過中國駐紐約總領事館發出一份聲明，指稱谷愛凌是以中國的「永久居留權」資格參加中國隊冬奧賽事，而非加入中國籍，但媒體向國際奧會查詢後，國際奧會表示中國方面提交了谷愛凌的護照影本，兩造的說法顯然相互矛盾。眾所周知，中國大陸的居留權發放的是「居住證」，發出的護照上有「國籍」一欄，寫的是「中國」，指鹿為馬地說這是「永久居留權」，紐約總領事館的說辭會相信的人恐怕不多。

谷愛凌在頒獎儀式上領獎時，兩手共戴了包括一只鑽戒在內共4只Tiffany戒指。（圖／新華社）

善觀網路政治風向的大陸知名微博大V、前《環球時報》總編胡錫進發文稱，「輿論對谷愛凌的宣傳要適度，不要往愛國主義方向靠」，「儘量減少政治因素的加入」，顯然已經感受到拿谷愛凌來宣傳愛國主義會有許多危險的暗礁。許多評論認為谷愛凌的這段中國操作，與她所代言的時尚精品項目是同樣的路數，明顯是一種商業操作，而事實上也獲得極豐富的成果，否則她也不會戴著4只Tiffany戒指參加比賽。這麼傑出的運動明星做政治操作也不是不行，但至少得先解決雙重國籍問題，如果雙重國籍解決不了，就得解決《國籍法》的問題，否則就算有敵意的外媒還找不到方向，恐怕對內也會留下「縱容特權」與「有法不依」的內傷。