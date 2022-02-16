韓國元宇宙ETF吸金逾10億美元 06:372022/02/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元宇宙ETF受到韓國散戶熱烈追捧，根據三星資產管理公司數據，截至1月19日止，韓國共有8檔元宇宙ETF上市，吸引超過10億美元資金流入。 依據三星資產管理公司資料顯示，在韓國上市的國內和國外元宇宙ETF，超過七成投資資金來自散戶。元宇宙ETF的持股包括科技公司、晶片製造商，以及韓國娛樂產業的股票。 指數供應商Indxx管理合夥人夏瑪（Rahul Sen Sharma）指出，韓國前4檔元宇宙ETF在2021年10月推出，上市不到兩周便吸金超過1億美元。 美債殖利率飆高 元大美債20年ETF分批布局 美股基金熱 上周吸金352億美元 #三星 #韓國 #元宇宙 #ETF #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跟著股神買 北富銀推日本ETF/股票即時交易 16:412022/02/15 財經 富邦元宇宙ETF 2月來漲4.9％ 04:102022/02/14 投資理財 穆斯克11月捐出特斯拉股票逾500萬股 20:092022/02/15 財經 財報亮眼 美股依然最吸金 10:332022/02/15 財經 《基金》元大2檔債券型ETF 22日除息 10:512022/02/15 財經 元大投信12檔基金 規模創新高 04:102022/02/15 投資理財 《國際產業》宣傳電池效能涉浮誇 特斯拉遭韓國調查 14:322022/02/15 財經 《國際產業》特斯拉股票變善款 馬斯克去年樂捐57億美元 15:232022/02/15 財經 三星新旗艦機 甜甜價登台 04:102022/02/15 產業．科技 伍德半個月買進4億美元 女股神搶進新創公司股票 04:102022/02/15 全球財經 《其他電子》2大業務暢旺 信紘科1月營收續登峰 08:012022/02/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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