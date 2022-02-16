元宇宙ETF受到韓國散戶熱烈追捧，根據三星資產管理公司數據，截至1月19日止，韓國共有8檔元宇宙ETF上市，吸引超過10億美元資金流入。

依據三星資產管理公司資料顯示，在韓國上市的國內和國外元宇宙ETF，超過七成投資資金來自散戶。元宇宙ETF的持股包括科技公司、晶片製造商，以及韓國娛樂產業的股票。

指數供應商Indxx管理合夥人夏瑪（Rahul Sen Sharma）指出，韓國前4檔元宇宙ETF在2021年10月推出，上市不到兩周便吸金超過1億美元。