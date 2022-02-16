股神巴菲特掌理的柏克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway）公布2021年第四季持股異動，首度買進動視暴雪（Activision Blizzard）和巴西數位銀行Nu控股公司股票，出清以色列藥廠梯瓦（Teva Pharmaceutical）持股，並進一步減碼製藥和發卡公司股票。

柏克夏第四季買進動視暴雪1500萬股，價值將近10億美元。微軟1月宣布收購動視暴雪，激勵後者股價大漲。此外，買進Nu控股1.07億股，價值超過10億美元。

柏克夏出清梯瓦和衛星廣播服務業者Sirius XM持股，持續減碼製藥大廠必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）和艾伯維（AbbVie）股票，以及威士卡（Visa）和萬事達卡（MasterCard）持股。

外界關注的兩大持股蘋果與美國銀行（BoA），則未做任何調整。