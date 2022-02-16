東森國際（2614）旗下轉投資東森購物網合併草莓網、熊媽媽買菜網1月份合併營收26.2億元，合併稅前淨利2.2億元，較去年同期成長15.6％，EPS為1.81元。

東森購物網董事長王令麟表示，由於自營商品成長，東森購物網在獲利能力上，獲利率一直維持高於業界水準，2021年東購自營商品業績佔營收35％，稅後獲利率達6.8％。東森購物網目前台灣會員總數超過1000萬，為提升東森會員的穩定與黏著度，公司發行「東森幣」目前已發放215億，其中VIP會員比高達68％，顯示東森幣策略奏效，此外東森購物網積極推展「好吃、美麗、健康」的生態圈，運用AI與會員大數據導客，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市業務，今年全年將挑戰456億元營收目標。

東森購物表示，1月受惠於農曆年前採買需求旺，帶動東森購物網旗下各平台營運表現，以生鮮商品為主的熊媽媽買菜網營收年成長更達66％，表現亮眼。

東森購物網觀察年節前銷售狀況，因疫情影響讓不少消費者選擇在家吃年夜飯，年菜及年貨銷售業績較2021年成長45％，加上企業尾牙大宗採購3C與家電產品，推升銷售量能。

熊媽媽買菜網1月份以蔬菜、特色熟食及肉品類最熱銷，過年必備的年糕中，「禎祥蘿蔔糕」為熟食類銷售件數冠軍，會員回購率高，「安格斯比臉大牛排組」狂銷近4000組，業績較平日翻倍成長。

東森購物網號召會員一同追求好吃、美麗、健康的生活，過年後不少消費者展開甩油大作戰，除了運動、飲食控制，近年來國人健康意識提升，帶動保健品需求增加。根據東森購物網統計，2021年保健食品營收全年達64億元，佔總營收占比22.6％，平均客單價9400元，今年一月份保健食品銷售更較去年同期成長達27％，其中以針對腸道保健、骨骼關節、心血管及眼睛的保健品最為暢銷，東森購物網也積極開發自營保健品，搶攻國內保健食品的龐大商機。