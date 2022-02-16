時報周刊CTWant日前捕獲楊謹華追隨林心如的腳步也到世新大學進修，學歷是育達商職國貿科的楊謹華，重返校園過大學生活。據了解楊謹華讀的是世新大學上海學院，讀的碩士學分班，她同班同學有許瑋甯、傅娟、安定亞（李建輝）、何嘉文、黃心娣等人，從學校官方照片中來看，59歲傅娟書讀得相當認真。

去年十二月十七日，楊謹華同班的詹姓同學現身課堂上，在官方網站的課堂紀錄照片上，詹同學還幫忙舉著楊謹華的名牌拍了合照，可是她本尊卻沒有現身，當天本刊也在場，傍晚五點五十四分，同學們下課後陸續離開，並沒看到楊謹華的身影。

同學（後排右二）舉著楊謹華的名牌合照，但她本人卻不在。（圖／截自世新大學上海學院官網）

近來轉為政治人物的安定亞，也到世新大學上海學院讀碩士專班，他時常在粉絲專頁上曬出自己上課的自拍照，感覺課堂出席率很高，他還po出跟楊謹華的名牌一起上課的照片，又引發她是否缺課的聯想。也可見當紅藝人要兼顧學業與事業的確是有難度。

安定亞（李建輝）也曾po出跟楊謹華的名牌上課的照片。（圖／截自安定亞臉書）

而眾多藝人同學中，59歲的傅娟算是非常認真，從學校官方的課堂照片分享中，時常看到她認真學習聽課、作筆記的模樣，感覺傅娟對進修是來真的，體現了只要有心學習永遠不嫌晚，想必勉勵了許多人。曾被爆料缺課、找槍手考試的歐陽妮妮，其實媽媽是個好榜樣呢！

傅娟被po照看來相當認真學習。（圖／截自世新大學上海學院官網）

針對缺課一事，楊謹華經紀人意佳表示：「公司對於謹華安排進修計畫非常支持，積極配合校方課程時間。若有無法調整的撞期，均是提早數個月前就確定的工作，所以之前已跟校方進行充分的溝通，會協調可行的補課方式，完全補齊學分才順利畢業。謝謝媒體的關心，也謝謝世新大學的體諒跟支持。」

許瑋甯（後排左三）也是班上同學。（圖／截自世新大學上海學院官網）

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