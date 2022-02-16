在俄羅斯宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股今天收高，道瓊工業指數大漲422.67點，科技股那斯達克指數勁揚2.53%。
道瓊工業指數大漲422.67點或1.22%，以34988.84點作收。
標準普爾指數上揚69.40點或1.58%，收在4471.07點。
那斯達克指數大漲348.84點或2.53%，收14139.76點。
費城半導體指數勁揚184.254點或5.47%，收3554.453點。（譯者：陳政一）1110216
在俄羅斯宣布撤回部分在烏克蘭附近演習的軍隊，緩和俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的疑慮後，美股今天收高，道瓊工業指數大漲422.67點，科技股那斯達克指數勁揚2.53%。
道瓊工業指數大漲422.67點或1.22%，以34988.84點作收。
標準普爾指數上揚69.40點或1.58%，收在4471.07點。
那斯達克指數大漲348.84點或2.53%，收14139.76點。
費城半導體指數勁揚184.254點或5.47%，收3554.453點。（譯者：陳政一）1110216
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