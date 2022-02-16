台灣第三劑疫苗覆蓋率達30％，前台大感染科醫師林氏璧表示，台灣現在接種疫苗最完整的年齡層為18至29歲的族群，這些人的第一劑疫苗覆蓋率已達99.9％，讓他忍不住驚呼「哇！為了獎勵他們，我斗膽建議未來先開放這群疫苗打好打滿、得病幾乎都輕症的年齡層可率先出國旅遊。」

林氏璧昨在臉書發文表示，台灣第三劑疫苗覆蓋率突破30％了，目前第一劑疫苗覆蓋率為82.4％、第二劑覆蓋率為75.7％、第三劑（追加劑）則是30.6％。而75歲以上的年長者至少一劑覆蓋率達到76％了、兩劑69.3％、三劑45.7％。不過，近來可能因為疫情趨緩與過年停打的緣故，看起來123劑都有慢下來跡象。

林氏璧指出，目前台灣接種疫苗最完整的年齡層為「18至29歲」的族群，第一劑的覆蓋率已經高達99.9％，因此他忍不住想要斗膽建議，為了獎勵這群人，未來要率先開放這群疫苗打好打滿、不幸染疫也只會是輕症的族群可率先出國旅遊，而他這個患有慢性病的老人家，可以晚一點再出國沒關係。

林氏璧接著說「好啦！我又作夢了！我總可以作夢吧？」不過，他認為50歲以上的長輩疫苗接種越完整，台灣就越有底氣邁向疫情的期末考，大家一起加油。

根據指揮中心統計，目前疫苗接種人口覆蓋率為第1劑82.35%、第2劑75.70%、基礎加強劑接種率0.77%、追加劑接種率30.65%。而今天也開放第23輪追加劑疫苗今天上午10點開放民眾預約接種，符合資格者可以搶一波。另觀光局昨也在疫情記者會上表示，疫苗接種到第三劑或第四劑後，將考慮開放跨境旅遊。