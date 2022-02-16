邱澤、許瑋甯去年因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人在去年12月拋出震撼彈宣布登記結婚，獲得各界滿滿祝福，而小倆口才新婚2個多月，許瑋甯就傳出突然取消3月到年中的拍戲工作，不免遭外界懷疑肚皮已悄悄有喜，不過，也有一說是，許瑋甯想積極投入備孕工作。

40歲邱澤、37歲許瑋甯不僅拍《當男人戀愛時》再創事業高峰，也找到相守一生的伴侶，不過小倆口去年宣布閃婚時，外界就好奇，許瑋甯是否奉子成婚？許瑋甯經紀人當時急忙否認，強調工作如常進行，之後也會帶給大家新的作品，不過根據《鏡周刊》報導，許瑋甯結束《第9節課》後，突然傳出取消3月到年中的拍戲工作。

加上許瑋甯原本將對某部拍戲工作有進一步洽談，她也對劇本表現出很有興趣的感覺，沒想到後來卻又臨陣推辭，但許瑋甯為何突然推掉她喜歡的劇本？理由是檔期與其他工作重疊，只好放棄。但許瑋甯不免遭揣測是，因為「不可抗拒」的理由才會做出如此決定，因此，圈內傳出才會傳出是許瑋甯可能懷孕了。

針對許瑋甯有喜傳聞，《鏡周刊》詢問許瑋甯後，她回應一個「啊」，然後過了20分鐘後，許瑋甯才進一步回答：「目前真的是沒有耶！」中間這段遲疑不免引人疑竇，但仍讓外界期待許瑋甯、邱澤能早日宣布好消息。